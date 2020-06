Les services RH en surchauffe

ORGANISATION

Publié le 05/06/2020 • Par Emeline Le Naour • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Après trois mois de gestion de crise et une reprise d’activité toujours en cours, les collectivités doivent en parallèle se saisir des nouvelles stratégies de ressources humaines édictées par la loi de transformation de la fonction publique. Une échéance qui passe mal.

Etat et collectivités locales

« Le gouvernement n’est pas dans le même monde que celui des territoires. Nous sommes encore en train de gérer cette crise, ici, sur le terrain. Ceux qui ont choisi de ne pas repousser le calendrier législatif se moquent de ceux qui sont dans la vraie vie ». Patrick Coroyer ne mâche pas ses mots.

Comme bon nombre de DRH de collectivités, le non-report de la mise en œuvre des futures lignes directrices de gestion introduites par la loi de transformation de la fonction publique, fait bondir le président de l’ ANDRHDT et directeur du département des ressources humaines de Nantes et Nantes Métropole (7 500 agents). Un dossier majeur qui tombe au plus mauvais moment, alors que les collectivités se relèvent à peine de la tempête Covid-19.

Refonte des politiques RH

Applicables au 1er janvier 2021, ces nouvelles directives ont pour ambition de

