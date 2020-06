RSA : les clignotants s’allument-ils vraiment à cause de la crise du coronavirus ?

Social

Publié le 05/06/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Les premiers chiffres de la hausse des bénéficiaires du RSA sont avant-coureurs d’une alerte générale, mais ils méritent d’être examinés à la loupe. Les départements entreront sans doute dans le dur des difficultés dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.

Le financement du revenu de solidarité active (RSA) a représenté plus de 11 milliards en 2019 pour les départements, en hausse soutenue et continue (+ 5 milliards entre 2008 et 2018), juste interrompue par un court palier de deux années. Les départements sont forcément aux aguets de tous les signaux faibles ou forts de l’économie et aujourd’hui, dans une situation totalement inédite, ils s’attendent à un violent effet Covid. Baisse des recettes et hausse de ce gros poste de dépenses, les mesures d’aide aux finances locales annoncées le 29 mai d’aide empêcheront-elles un scénario noir ?

Remontées de terrain

