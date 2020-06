Performance énergétique des logements anciens : modification des critères des aides

Logement

Publié le 05/06/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 3 juin modifie la liste des dépenses éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique prévu à l’article 200 quater du code général des impôts (cet article concerne les dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont les contribuables sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale), aux avances remboursables sans intérêts (« éco-prêt à taux zéro ») prévues à l’article 244 quater U du même code ou à la prime de transition énergétique et pour lesquelles le respect de critères de qualification est exigé pour l’entreprise ayant procédé à la fourniture et à l’installation des équipements, matériaux et appareils.

Un arrêté du même jour complète ce décret et modifie les critères de qualification pour l’obtention d’un signe de qualité par les entreprises qui permet à leurs clients de bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique mentionné au 2 de l’article 200 quater du code général des impôts ou des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens mentionnés à l’article 244 quater U du même code.