Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation : actualisation des circonscriptions

Publié le 05/06/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Un arrêté du 2 juin modifie l’arrêté du 6 février 2007 modifié fixant la liste des circonscriptions territoriales prévues par le décret n° 2006-1482 du 29 novembre 2006 modifié relatif au Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation.

Ce Conseil exerce une mission générale de conseil et de soutien aux préfets et sous-préfets en poste territorial, s’agissant notamment de la mise en oeuvre, à l’échelon territorial, des politiques de l’Etat et de la conduite de réformes touchant à l’administration territoriale de l’Etat. Il peut également intervenir à leur demande en cas de difficulté rencontrée dans l’exercice de leurs missions.

Les nouvelles circonscriptions sont définies ainsi (les noms des régions sont actualisés) :