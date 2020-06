Post-confinement : les quatre scénarios du conseil scientifique

Covid 19

Publié le 04/06/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : Actu prévention sécurité, Documents utiles, France, Veille documentaire prévention-sécurité

Le conseil scientifique Covid-19 a élaboré quatre scénarios d’évolution de l’épidémie avec un plan de prévention à géométrie variable dont l’objectif est d’éviter un confinement généralisé en cas de deuxième vague. Il recommande aux grands villes et métropoles de se tenir prêtes.

Deux semaines après la sortie du confinement, le conseil scientifique Covid-19 présidé par Jean-François Delfraissy a transmis le 2 juin aux autorités nationales un avis n°7 titré « Quatre scénarios pour la période post-confinement, anticiper pour mieux protéger».

Objectif : préparer et anticiper les mesures à mettre en place selon les différents scénarios dans le cadre d’un plan de prévention et de protections baptisé P2R Covid que le conseil scientifique propose d’élaborer dès maintenant « avec les acteurs notamment territoriaux ». Et il insiste sur la nécessité « d’une gouvernance claire opérationnelle et en partie territorialisée ».

Du plus favorable au plus défavorable, les scénarios du conseil scientifique prévoient :

Une épidémie sous contrôle ;

Un ou des clusters critiques, signes d’une reprise locale de l’épidémie ;

Une reprise diffuse et à bas bruit de l’épidémie ;

La perte de contrôle de l’épidémie.

Dans ce dernier cas, il faudrait « choisir entre un confinement national généralisé, permettant de minimiser la mortalité directe, et d’autres objectifs collectifs, économiques et sociaux, s’accompagnant alors d’une importante mortalité directe ».

Mais le conseil scientifique l’écrit aussi : « la contrainte opérationnelle » de son travail prospectif « est d’éviter le confinement généralisé tel qu’il a été appliqué en France du 17 mars au 10 mai 2020 »…

Des P2R-Covid pour les métropoles

C’est dans cet objectif que le plan P2R-Covid doit être mis en œuvre en incluant en particulier : le renforcement des mesures barrière et de distanciation, la mise en œuvre renforcée de la stratégie « tester, tracer, isoler », un plan de protection des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, une protection renforcée par confinement volontaire des personnes les plus vulnérables en raison de leur âge ou de leur état de santé et un plan destiné aux personnes les plus précaires.

La mise en œuvre d’un grand nombre de mesures impliquera les collectivités locales. Et, surtout, le conseil scientifique recommande que les villes et métropoles dans lesquelles la densité de population est la plus élevée, notamment en Ile de France, préparent dès maintenant un plan « qu’elles pourront activer si nécessaire soit sectoriellement en cas de cluster notamment critique, soit à l’échelle de la commune ou de la métropole en cas de reprise de l’épidémie », en ajoutant que ces P2R-Covid « doivent être partagés voire établis avec les populations pour être facilement activés et acceptés. » Difficile mission !