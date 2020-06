Extension des terrasses : les municipalités à la manœuvre

Développement économique

Publié le 04/06/2020 • Par Victoire Chevreul • dans : France

Des communes sacrifient une partie de leur espace public pour voler au secours des bistrotiers et des restaurateurs. Elles n’oublient cependant pas les risques de pollution sonore pour les riverains. Enquête grand angle de Nice à Lille, en passant par Perros-Guirec.

La baie des anges n’a jamais vu autant de badauds. Dans le vieux Nice, les tables ont émergé du bitume. Une douce clameur a gagné la ville au rythme des chopines commandées en terrasses : « on est là ! vous nous avez manqué ! », s’écrient les consommateurs. Des retrouvailles rendues possibles, grâce au calcul minutieux des équipes municipales. Les critères : la sécurité des piétons et un passage d’1,20 m ou 1,40m pour les véhicules handicapés. « Les commerçants ont dû s’adresser à la mairie pour obtenir ces demandes d’extensions gratuites jusqu’à la fin de crise sanitaire. Une centaine a déjà été délivrée sur plus de 1000 demandes, mais ce n’est que le début », indique, Rudy Salles, adjoint en charge du tourisme de la mairie de Nice.

La mairie a fait preuve d’une grande souplesse sur ...

