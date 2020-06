Incendie de Lubrizol : le Sénat critique une « mauvaise information généralisée »

« Cacophonie » des interventions ministérielles, « mansuétude » de l’administration en direction des industriels…, le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur la gestion de l’Etat suite à l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen ne mâche pas ses mots. Il recommande de créer une véritable culture des risques industriels, d’améliorer la politique de prévention et de faire des collectivités un vrai relais de l’Etat sur la gestion de crise.

Le 26 septembre 2019, l’incendie qui s’est déclaré sur l’usine de lubrifiants Lubrizol, classée Seveso Seuil haut, et sur l’entreprise voisine Normandie Logistique a provoqué un panache de fumées considérable lié à la combustion de près de 10 000 tonnes de produits chimiques. Exposant 215 communes de Seine-Maritime et des Hauts-de-France, l’impact sanitaire à long terme de cet accident industriel majeur reste à déterminer. Dans ce contexte, le Sénat a constitué dès le 10 octobre 2019 une commission d’enquête et auditionné près de 80 acteurs sur six mois pour dresser un bilan de l’intervention de l’Etat dans la ...