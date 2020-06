« La mortalité routière en ville connaît une hausse préoccupante »

Sécurité routière

Publié le 10/06/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

L'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) vient de publier le bilan définitif de l’accidentalité routière 2019. Si l’année est marquée par une baisse significative des accidents hors agglomération, celle-ci est presqu'entièrement effacée par une nette augmentation en agglomération. Décryptage avec David Julliard, adjoint au délégué à la sécurité routière.

L’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) a publié le bilan définitif de l’accidentalité routière 2019. Principale information : la baisse du nombre de morts sur les routes se poursuit. Une tendance engagée en 2018, marquée comme meilleure année pour la sécurité routière. Pour l’observatoire, l’abaissement de la limitation à 80km/h sur les routes départementales permet d’expliquer la baisse du nombre de tués hors agglomération, tandis que la hausse du nombre de morts en ville suscite la vigilance. Pour David Julliard, adjoint au délégué à la sécurité routière, les villes et intercommunalités ont là un rôle à jouer.

Vous publiez un bilan consolidé et définitif de l’accidentalité routière de l’année 2019. Est-ce que le nombre de nombre de morts sur la route continue de baisser ?

2018 était la meilleure année de la Sécurité routière, avec le nombre de morts le plus bas de l’histoire des statistiques de la Sécurité routière. La tendance se poursuit en 2019 puisqu’on enregistre quatre morts de moins qu’en 2018 (-0 ,1%).

Pour autant, 3 244 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en 2019. Et l’ONISR enregistre 70 490 personnes blessées, soit une hausse de 0,9% par rapport à 2018, et 56 016 accidents corporels soit une hausse de 0,4% par rapport à 2018. La vitesse excessive ou inadaptée reste la première cause. L’alcool est toujours très présent. La situation reste donc malgré ces chiffres ...

