Longues négociations en vue sur les délégations de services publics

Publié le 04/06/2020

Les contrats de délégation sont fortement impactés par la crise sanitaire. Qui va payer la facture ? Avant de décider, il faut faire les comptes précisément pour éviter de mauvais procès.

Avec la crise sanitaire, certains établissements ou services gérés en délégation de service public (DSP) ont été fermés (piscines, cantines, centres de loisirs, petite enfance, restaurants, stationnement…) et certains n’ont pas encore rouvert. Les délégataires ont donc subi des baisses de recettes, mais aussi des dépenses en moins ou au contraire supplémentaires. L’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus et à l’adaptation des procédures pendant la période d’urgence sanitaire (12 mars au 23 juin 2020) a fixé un cadre protecteur : abandon des pénalités (art. 4), allongement du délai des contrats expirant pendant la période (art. 5).

Objectiver l’évolution des contrats

« Des avenants doivent être pris en cas de circonstances imprévues affectant la moitié du coût du contrat, explique Charles-Eric Lemaignen, vice-président de l’Assemblée des départements de France en charge des finances. Si le délégataire prouve l’imprévisibilité, le délégant devra prendre en charge 90 % du déficit d’exploitation ». En fait, il faut distinguer pour chaque activité la période de confinement et celle de déconfinement. « On est confiant pour équilibrer nos comptes sur la partie fermeture pendant le confinement », note Jacques Labarre, directeur du groupe Récréa qui gère 90 centres aquatiques en France.

Pour cette période, la prise en compte du déficit d’exploitation par le déléguant parait inévitable. Mais parfois, l’impact ne semble pas si grave. Ainsi à Sceaux (19 344 hab., Hauts-de-Seine), « le délégataire du marché ne s’est pas manifesté à ce jour, précise le maire Philippe Laurent. En effet, nous avions organisé ensemble et à la place un marché en drive sans redevance pour cette période, lequel a réuni une dizaine de producteurs (au lieu de trente ou quarante). Le délégataire a également bénéficié du chômage partiel et le marché a repris depuis le 13 mai ».

« Pour éviter les contentieux, il faut objectiver l’évolution du contrat », réclame Charles-Eric Lemaignen. En matière de dépenses, l’exemple des piscines est très parlant. A priori, les dépenses de fluides ont été fortement réduites, puisqu’il n’y a plus besoin de chauffer l’eau. « C’est vrai pour le gaz et l’eau. Mais les bassins restant en eau, il faut de l’électricité pour les pompes et le traitement. Sur certains sites, nous ne faisons quasiment pas d’économies, observe Jacques Labarre. Par exemple, lorsque la piscine est reliée à un réseau de chaleur, la collectivité propriétaire du réseau peut être tentée de facturer toute la chaleur… ».

Parallèlement, si les cantines scolaires ou de crèches n’ont pour l’essentiel pas fonctionné, elles peuvent avoir servi des repas pour enfants des personnels de soignants : il faut donc comptabiliser ces coûts. Certaines dépenses sont incompressibles : les loyers par exemple. Ainsi, Lannion (19 880 hab., Côtes d’Armor) a dispensé son délégataire d’un bar-restaurant face à la mer du paiement « de la redevance qui fait office de loyer, selon Pierre Le Goff, responsable commande publique. On pourrait aussi jouer sur le droit de terrasse ou la taxe locale sur la publicité extérieure ».

Défalquer les aides d’Etat

Quant aux dépenses de personnel, prises en charge par l’Etat à 84 %, il ne faut pas que la collectivité paye ce que l’Etat a déjà payé ! A Sceaux par exemple, le délégataire du stationnement demandait l’annulation du versement de la redevance annuelle : « Non, il faut faire les comptes à la fin en défalquant les aides d’Etat, a répondu le maire Philippe Laurent. Par contre, on est d’accord pour un report du premier acompte pour la moitié, de juillet à octobre ». Philippe Laurent se dit également prêt, si le délégataire le demande, à compléter le salaire des agents de 84 à 100 %, comme pour les agents de la mairie. Mais attention, si pour les piscines par exemple, les personnels techniques sont à l’arrêt ou à temps partiel (piscines maintenues en eau avec pompes et traitements actifs), les personnels de siège ou administratifs travaillent toujours, et sont donc, eux, payés par les délégataires, alourdissant ainsi le déficit d’exploitation.

En revanche, les recettes on pu s’annuler (piscines, restaurants, cantines, petite enfance…). Elles peuvent aussi, comme pour les transports, avoir été diminuées du fait de la réduction du nombre de voyageurs, ou en cas de gratuité temporaire, décidées par la collectivité et à sa charge.

Vers des avenants ou ruptures de contrats

Avec le déconfinement, les délégataires continuent d’être affectés. C’est par exemple, là encore, des centres aquatiques. « Nos coûts vont être augmentés par les mesures barrière à prendre, par le renfort en personnel d’hygiène nécessité pour le nettoyage et la désinfection des cabines », précise Jacques Labarre. Côté recettes, « cela dépendra de nos discussions avec les collectivités locales : on organisera sans doute les journées en usages séquencés avec des nettoyages à intervalles réguliers, en limitant les temps par personnes. D’un autre côté, on pourrait étendre les plages horaires d’ouverture », explique le patron de Récréa.

Globalement, la diminution de la fréquence maximale instantanée, « par deux, peut-être par quatre », selon Jacques Labarre, impactera les recettes à la baisse. Mais les délégataires peuvent augmenter leurs prix si le contrat le leur permet (bar-restaurant de la ville de Lannion).

Il faudra donc établir des avenants, voire rompre les contrats, notamment si le délégataire s’aperçoit qu’il va travailler à perte ou si la collectivité n’est pas prête à trop augmenter sa subvention ou perdre la redevance du délégataire. Evidemment, les réponses et négociations seront différentes en fonction de la sensibilité du département à l’épidémie (couleur rouge, orange ou verte), de la fréquentation des établissements et des souhaits de sujétion du délégant.

Dès maintenant, « il faut un reporting efficace de toutes les dépenses et recettes, pour éviter d’avoir à les reconstituer a posteriori », conseille Charles-Eric Lemaignen. Récréa s’est engagé dans cette voie : « On envoie un reporting hebdomadaire à toutes nos collectivités locales », indique Jacques Labarre. Pour mieux objectiver tous ces coûts, Charles-Eric Lemaignen conseille de doter à l’avenir les contrats de délégation d’annexes financières plus précises.

In fine, la résolution de ces conflits potentiels se fera au moment de verser la subvention d’équilibre. « Le bar-restaurant nous verse une redevance de 30 000 euros en octobre pour un chiffre d’affaires d’environ 400 000 euros. S’il peut ouvrir au 10 juillet ou avant, ça restera correct pour lui », prévoit Pierre Le Goff.

Les tribunaux administratifs risquent d’être engorgés, sans doute plus à l’initiative des grands groupes. Mieux vaudront des accords à l’amiable, des allongements de contrats pour lisser les pertes à plus long terme. Des questions juridiques, financières… mais aussi d’emploi local. A régler… par les nouveaux élus, délibérations à l’appui.

