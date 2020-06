Versement du FCTVA : les scénarios pour relancer les investissements

Relance

Publié le 05/06/2020 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

En annonçant, le 29 mai, son plan de soutien aux collectivités, le Gouvernement n'a pas pour autant abandonné la possibilité d'une avance de FCTVA . Selon le Ministère de l'Economie et des Finances, cette disposition qui pourrait être proposée en lien avec les régions, serait réservée au régime de droit commun (18 % du FCVTA). Un soutien de trésorerie qui, selon les décideurs locaux, devrait être élargi à un plus grand nombre de collectivités.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Trois régimes de versements du FCTVA coexistent, le régime de droit commun qui permet à l’Etat de rembourser la TVA payée par les collectivités deux années après (N+2). Vient ensuite le régime N+1 (plan de relance de 2009 et communes membres d’EPCI appliquant la mise en commun de la DGF) et enfin, le troisième régime dit de simultanéité qui permet aux collectivités de recevoir la compensation l’année même de leur paiement de la TVA. Ce dernier s’applique aux communautés des communes, aux communautés d’agglomération et aux métropoles.

Pour une simplification à N + 1

En 2010, la Cour des Comptes estimait que « dans la mesure où le coût administratif de la coexistence de plusieurs régimes ne serait pas négligeable, la prorogation du dispositif en 2010 rend souhaitable, à terme, une ...