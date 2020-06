« Le plus gros impact sur les finances des collectivités aura lieu en 2020 »

[INTERVIEW] Finances locales

Publié le 03/06/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Le président de la délégation aux collectivités à l'Assemblée nationale et député LREM du Gers, Jean-René Cazeneuve, revient dans une interview à la Gazette sur les mesures d'urgence du gouvernement pour les collectivités. Il décrypte pour nous le plan inspiré de sa mission sur les impacts du Covid-19 sur les finances locales.

Les collectivités commencent à subir les impacts liés à l’épidémie de Covid-19. Combien parmi elles font face à des difficultés financières et ont demandé une avance de fiscalité ?

Il y a quelques dizaines de collectivités, y compris en outre-mer, qui ont demandé des avances de trésorerie. Mais il faut insister sur le fait que les collectivités territoriales se portent bien à l’entrée de cette crise. On l’explique par une bonne gestion des exécutifs locaux : l’année dernière, les dépenses de fonctionnement ont augmenté moins vite que les recettes de fonctionnement. On le doit également à la stabilité des dotations de l’Etat et au dynamisme de la fiscalité locale.

Le plan d’urgence du gouvernement correspond-il à vos recommandations ? Y-a-t-il des mesures qui n’ont pas été retenues par l’exécutif ?

Mon rapport et ma mission ne sont absolument pas terminés. Le Premier ministre m’a demandé, vu l’urgence de la situation, de faire des recommandations intermédiaires. Il en a retenu quelques-unes mais c’est loin d’être l’intégralité de mon rapport qui sera remis à la fin du mois de juin. Il était important de prendre des mesures dans le cadre d’un projet de loi de finances rectificative 3. C’était aussi une demande des associations d’élus. C’est un bon timing pour agir pour les collectivités les plus touchées. Mais toutes les collectivités ne sont pas atteintes de la même manière. Il ne faut pas oublier que ce gouvernement avait déjà pris une dizaine de mesures en amont : avances de trésorerie, suspension des contrats de Cahors, le fléchage en investissement des montants versés par les régions au fonds de solidarité, le remboursement à 50% par l’Etat des commandes de masques des collectivités…

Vous chiffrez les pertes financières des collectivités pour 2020 à 7,5 Mds €. Comment avez-vous travaillé pour obtenir ce chiffre ?

En trois semaines, j’ai fait 25 auditions d’associations d’élus mais aussi de professionnels du tourisme, de l’immobilier, des transports… J’ai pris l’intégralité des ressources des collectivités territoriales, même les plus petites taxes tarifaires. À chacune de ces recettes, j’ai affecté un taux de baisse ou d’augmentation. L’objectif est d’arriver à un chiffrage le plus précis possible. Je n’ai pas fait ce travail sur trois ans parce que je pense que c’est trop incertain. Le plus gros impact sur les finances des collectivités sera cette année et non pas l’année prochaine. Je crois à un rebond l’année prochaine. La taxe de séjour, la TVA, les DMTO, l’octroi de mer… Leurs recettes ne peuvent pas être pires l’année prochaine que cette année. A l’exception notoire de la CVAE et de quelques autres, elles vont rebondir l’année prochaine. Pour certaines taxes, elles vont même continuer d’augmenter, comme pour la taxe foncière.

Comment expliquez-vous l’écart entre l’estimation du gouvernement de 750 M€ des pertes fiscales en 2020 du bloc local et celles des associations d’élus de plus de 2 Mds€ sur 2020 ? Avez-vous pris en compte les hausses de certains impôts comme la taxe d’habitation, la taxe foncière ou la CVAE pour arriver à ce chiffre ?

Oui tout à fait. Il faut faire attention à la manière dont on compte. Est-ce que l’on calcule à partir du budget primitif 2020 ? Est-ce que l’on ne prend en compte que les pertes ? La façon dont on présente les chiffres peut expliquer une partie des écarts. Cette année, sur le bloc communal, il y aura 1,4 Md€ de hausse de fiscalité. L’idée, c’est d’aider les collectivités les plus impactées, donc il est juste d’intégrer également les augmentations.

Pourquoi ne pas avoir retenu la proposition des associations d’élus de nationaliser la dette Covid, ce qui reviendrait à compenser intégralement les pertes des collectivités que l’association des maires de France chiffre à 20 Mds € sur 3 ans ?

Souvent, il y a cette idée que l’on peut faire remonter la dette des collectivités vers l’Etat, que l’Etat peut la faire remonter à la BCE et qu’elle peut disparaître. Cette idée qu’il y aurait une dette Covid que personne ne paierait jamais est une solution qui n’existe pas. Il faut bien que quelqu’un paie. Je ne crois pas à cette nationalisation de la dette qui se traduirait par son évanouissement. L’Etat est extrêmement endetté et personne ne va compenser ses pertes. Il n’est pas raisonnable d’augmenter la dette de l’Etat pour ne pas impacter du tout la dette des collectivités territoriales, alors qu’elles ont des finances très saines. Je ne comprends pas cette idée. La solution ne doit pas être l’emprunt pour les collectivités, ou marginalement. Il faut utiliser la bonne santé des collectivités, leur trésorerie, leur capacité à gérer la crise. Je ne vois pas l’intérêt d’augmenter la dette de l’Etat.

L’Etat ne peut pas agir comme une assurance vie pour les collectivités. C’est orthogonal à cette idée que les collectivités territoriales sont responsables de leurs décisions et autonomes financièrement : on ne peut pas être autonome et se retourner vers l’Etat dès que cela ne va pas.

Pourquoi ne pas prendre en compte les pertes tarifaires dans ce mécanisme inédit de clause de sauvegarde pour le bloc local ?

Une partie des pertes tarifaires sont comprises dans le mécanisme. C’est ce que l’on appelle « stationnement et occupation du domaine public », qui représente 1,4 Md€. On considère que c’est très impacté par la crise et il n’y a pas de gain en face. Avec le mécanisme de clause de sauvegarde, on couvre 88% des recettes et pertes tarifaires des collectivités. Pour le reste, c’est extrêmement compliqué car certaines proviennent de décisions prises par les élus. Quand un élu décide de ne plus faire payer le stade aux associations sportives, est-ce que c’est à l’Etat d’intervenir ? Je ne le pense pas. Il faut aussi prendre en compte les économies en face de ces pertes de recettes. Par exemple, sur les cantines, il y a des économies sur les repas pour les collectivités. Je ne dis pas que les économies sont équivalentes aux pertes, mais il est compliqué de faire la part des choses sur ces recettes tarifaires.

Faut-il un traitement spécifique de la problématique des transports publics, comme le réclament plusieurs associations d’élus (France Urbaine, AdCF) ?

Dans le cadre du travail parlementaire, s’il faut traiter un peu différemment les très grosses collectivités, on peut y réfléchir. En prenant l’intégralité du versement mobilité (ex-versement transport) dans la clause de sauvegarde, on traite de la même manière l’ensemble des collectivités. La différence, c’est que dans un certain nombre de cas, il y a une gestion par délégation de service public ou par régie. L’impact pour la collectivité territoriale n’est donc pas nécessairement le même.

A quelle hauteur souhaitez-vous faire participer les délégataires de service public ? Comment éviter que l’Etat paie deux fois les délégataires par le chômage partiel et les compensations ?

On va faire ce travail de précision. Si on était dans une logique de compensation à l’euro près, on serait dans un truc de dingue. Il aurait fallu que l’on rentre dans chaque contrat. C’est impossible. Si l’on prend l’intégralité du versement transport, soit 4,6 Mds pour le bloc communal, on couvre une grande partie du problème. Et il ne faut pas oublier que le chômage partiel ne compense jamais l’intégralité des pertes tarifaires (1,2 Md€). Il n’est pas question que l’Etat paie deux fois.

L’élargissement du mécanisme d’étalement de charges et le compte spécial Covid pour permettre aux collectivités de faire face aux dépenses nouvelles liées à la crise sont-ils des solutions pour éviter à l’Etat des compensations supplémentaires ?

Ces mesures ont un coût pour l’Etat car elles augmentent la dette au sens maastrichtien. Les Français ont l’impression que l’on n’est plus à un milliard près, mais ce n’est pas vrai. A un moment, notre endettement va finir par se voir. On ne peut pas tout compenser. Il faut faire attention à la manière dont cela peut basculer. Quand on regarde le coût de la crise et qu’on le ramène au budget des collectivités, on est seulement sur 3 ou 4%. Evidemment, ce n’est pas une bonne nouvelle pour les collectivités, surtout que ces pertes ne sont pas réparties équitablement entre elles toutes. Mais il faut relativiser. Cette crise est tellement dévastatrice pour des secteurs entiers de l’économie, pour des associations, qu’il ne faut pas en rajouter. La situation est suffisamment grave pour en appeler à la responsabilité de chacun.

Pourquoi avoir choisi une durée de 3 ans, particulièrement courte selon les experts, pour lisser les dépenses nouvelles des collectivités ? L’APVF demande une durée de cinq ans. Peut-on imaginer cet allongement ?

On peut en discuter, c’est une proposition constructive. Mais il faut définir également les dépenses que l’on glisse dedans. Sur les masques par exemple, 50% du coût a été pris par l’Etat.

Aujourd’hui les masques sont remboursés par l’Etat à hauteur de 50% pour les commandes passées après le 13 avril. Faut-il réévaluer cette date, comme le demandent les associations d’élus ?

Je ne doute pas que ce sujet sera porté au parlement par un certain nombre de députés. Mais je pense qu’il y a d’autres sujets que celui-là. Il fallait bien choisir une date. Des élus ont commandé des masques et ont demandé que l’Etat les rembourse à 100%. C’est une drôle de perception de l’autonomie des collectivités territoriales. Certains élus distribuent les masques de manière ostentatoire et ils ne disent pas que l’Etat est intervenu à 50%. Attention aux mauvaises polémiques.

Le gouvernement a annoncé une garantie spécifique sur les recettes d’octroi de mer et sur la taxe sur les carburants pour l’Outre-mer. Faudra-t-il réformer l’octroi de mer pour les territoires ultra marins dans les années à venir ?

Les collectivités d’Outre-mer sont fragiles depuis bien avant la crise. C’est pour cette raison que l’Etat a pris des mesures spécifiques à hauteur de 110 M€ pour elles. Les élus ultra-marins sont extrêmement attachés à l’octroi de mer. Peut-être qu’avec la crise, ils vont se dire que ce n’est finalement pas une si bonne garantie. J’avais rédigé un rapport sur ce sujet l’année dernière. Je pense que les solutions proviendront d’une meilleure répartition et péréquation. Aujourd’hui, elles sont peu faites. L’octroi de mer est un bon outil car c’est deux fois la DGF. Sa remise en question n’est pas à l’ordre du jour.

Pourquoi avoir choisi une avance de trésorerie plutôt qu’une compensation pour les départements sur les DMTO ?

Les départements sont très dépendants des DMTO . C’est 75% de leurs pertes sur l’année. Sur 3,8 Mds€ de pertes brutes, il y a 2,9 Mds€ de DMTO. On est dans un « effet ciseaux » avec les départements. La fiscalité des départements est inadéquate. Quand l’économie est plutôt bonne, on observe une augmentation des recettes et une stabilité des dépenses sociales. Quand l’économie plonge, les recettes plongent et les dépenses augmentent. Ce n’est pas cohérent. Il faut que les départements tiennent leur rôle. On prend une mesure d’urgence, mais les départements, le gouvernement et les députés ont envie de réfléchir à ce problème et à une situation pérenne pour les départements en matière de financement. Ce chantier peut être lié à la création d’une cinquième branche de la sécurité sociale sur la dépendance. Il y a des choses à faire à moyen terme.

Pourquoi avoir choisi d’augmenter d’un milliard d’euros la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pourtant très critiquée par les associations d’élus pour son fléchage ? Certains élus parlent même, comme Philippe Laurent, de retour sur l’autonomie locale…

C’est excessif comme critiques. La gouvernance de la DSIL est améliorable car elle est un peu opaque ; il faut progresser sur ce point. Mais ce sont les projets des collectivités territoriales. Ce ne sont pas des politiques gouvernementales. Ce sont les collectivités qui veulent construire une piscine, développer des zones d’activité… Ce sont des projets qui partent des territoires et qui se tournent vers l’Etat pour être financés. Peut-être que Philippe Laurent n’a pas de projet sur son territoire. S’il n’en veut pas, on peut donner ce milliard d’euros à la branche restauration en difficulté. Le triplement de la DSIL est un signal fort que l’on donne maintenant avant le plan de relance de cet été ou de la rentrée qui intégrera l’ensemble des collectivités. On aurait pu attendre, mais le gouvernement a voulu donner un coup de pouce immédiat pour aider le redémarrage de l’activité économique.

Le versement du FCTVA à l’année N+1 ou l’année N est-il toujours en projet ?

Cette mesure mise en place en 2009 a été très critiquée par la Cour des comptes. Les mesures que l’on propose sont mieux ciblées. C’est une vieille recette. Elle n’aurait pas du tout le même effet. Après la crise de 2009, les collectivités ne pouvaient pas emprunter. En 2020, elles peuvent investir et emprunter. Le FCTVA est à plus de 6 Mds€ cette année, un niveau record. Et leur endettement est assez faible à 4,5 ans. Toutes les banques sont prêtes à financer les collectivités. Donc la recette de 2008-2009 ne peut pas être la recette de 2020.

Comprenez-vous la colère des régions de ne pas apparaître dans ce plan ?

Il y a un dialogue de très grande qualité entre l’Etat et les collectivités. Ce n’était pas forcément le cas il y a un an ou deux. Il faut être patient. Le Premier ministre rencontrera les régions au mois de juin dans le cadre de la relance. Elles doivent être au cœur de la relance. Elles n’ont pas de craintes à avoir ; le gouvernement traite pour le moment les urgences. En 2020, les régions sont peu impactées financièrement. Elles se sont rappelées au bon souvenir de tout le monde, c’est de bonne guerre. Mais ce n’est pas plus que ça.

Etes-vous toujours opposé à la remise en cause des impôts de production, alors même que Bruno Le maire et Bercy ne cessent de défendre cette mesure pour aider les entreprises ?

Je ne suis pas favorable à la baisse des impôts de production pour les collectivités territoriales. Je peux aussi comprendre que la compétitivité des entreprises soit un sujet important. Il faut mettre en place et terminer la réforme de la fiscalité locale avec la suppression de la taxe d’habitation, mais il ne faut pas en rajouter. Ces changements sont déjà assez importants. Si jamais il y avait des mesures dans ce sens-là, il faudrait une compensation à l’euro près des collectivités.

Que peut-on attendre de la suite de votre travail et de votre rapport en juin ?

Je continue à travailler. Cette réflexion doit alimenter le plan de relance, le projet de loi de finances pour 2021 et 2022 et amorcer des réflexions sur l’évolution de notre fiscalité. Cette crise agit comme un révélateur sur les finances locales.