Pérenniser les bonnes pratiques nées de la crise sanitaire

Ressources humaines

Publié le 11/06/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Management moins vertical dans le cadre du télétravail, innovations en matière de communication interne ou recrutement en visio… Autant d’initiatives à faire perdurer.

«Pendant cette période, on peut tout imaginer, tout tester : des modes d’organisation, de pensée, des outils nouveaux, des liens différents. C’est l’occasion ou jamais de se laisser tenter par des choses que l’on n’osait pas avant », se félicite Catherine Ruffié, directrice des ressources humaines (DRH) de Roubaix (2 300 agents, 96 000 hab., Nord), dans un document publié mi-mai sur le site du centre de gestion du Nord. Et il est vrai que les agents, comme les DRH, ne s’en sont pas privés. Déployé à grande échelle, le télétravail, par exemple, a ainsi été assorti, dans le meilleur des cas, de nouvelles postures managériales, empreintes de moins de contrôle et de plus de confiance.

« Les agents ont été autonomes, les managers leur ont demandé leur avis sur les outils collaboratifs… c’est ...

