La « Plateforme des achats de l’Etat » fait peau neuve

Commande publique

Publié le 03/06/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un arrêté du 20 mai abroge et remplace l’arrêté du 11 octobre 2012 portant création d’un traitement dénommé « plateforme des achats de l’Etat » (PLACE).

Dans le cadre de l’utilisation de la PLACE pour les procédures de passation de marchés publics et de concessions, des traitements de données à caractère personnel des personnels des acheteurs, autorités concédantes ou opérateurs économiques au sens du code de la commande publique, sont mis en œuvre sur le fondement de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.