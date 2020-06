Finances locales : les départements veulent échapper au scénario noir

Fiscalité

Face à la baisse de leurs recettes et à la hausse de leurs dépenses sociales, les départements risquent de faire face à un « effet ciseaux ». Pour l’éviter le gouvernement a annoncé des avances de DMTO pour 2020 qu’ils devront rembourser par la suite. Une bonne nouvelle à court terme mais qui laisse les départements dans un avenir incertain pour les prochaines années.

Même si les départements sont plutôt satisfaits par le plan d’urgence du gouvernement annoncé vendredi 29 mai 2020 les problèmes financiers de cette strate de collectivités sont loin d’être réglés. L’Assemblée des départements de France (ADF) prévient : « la crise actuelle aura des conséquences économiques et sociales plus importantes que celle de 2008 ».

Pour Jean-René Lecerf, président du département du Nord et président de la commission des finances locales de l’ADF, « l’avance de trésorerie sur les DMTO estimée à 2,7 Mds€ annoncée par le gouvernement permet de protéger l’exercice 2020 et la péréquation départementale. Mais quid des années 2021 et 2022 pour éviter l’effet ciseaux ? », s’interroge-t-il.

Cet effort de l’Etat était de toute façon inévitable selon le député LREM du Gers et président de la délégation aux collectivités à l’Assemblée nationale chargé par le Premier ministre d’une mission sur l’impact du Covid-19 sur les finances locales et inspirateur du plan gouvernemental. « La situation des départements qui vont avoir un problème de recettes et de dépenses ne paraît pas tenable », avait-il expliqué lors d’une audition au Sénat.

Une chute importante des DMTO

En effet du côté des recettes, dans une note du 7 mai 2020, l’ADF estime que les départements pourraient connaitre, entre 2020 et 2022, une diminution équivalente à 6,1 milliards d’euros. La plus grosse baisse proviendrait du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) de 30% en 2020, soit près de 4 milliards d’euros. Lors de la crise de 2008, ceux-ci avaient enregistré une baisse de -11% en 2008 et -27% en 2009.

On l’explique, cette année, par la mise à l’arrêt du secteur de la construction à cause du confinement et le ralentissement du rythme des transactions immobilières. « Le secteur de l’immobilier est le témoin de cette crise qui est un choc à la fois de l’offre et de demande, avec un climat d’incertitude particulièrement anxiogène qui peut décourager des investisseurs qui vont reporter leur projet à plus tard », décrypte Coraline Arsac et Thomas Billet, consultants du cabinet Fiscalité & Territoire.

Si l’Etat n’avait pris aucune mesure, la commission des finances du Sénat analysait dans un de ses rapports de suivi du plan d’urgence face à la crise sanitaire que « cette baisse des DMTO fragiliserait les départements en dégradant leur taux d’épargne brute. Ainsi, 45 d’entre eux auraient pu voir leur taux d’épargne brute s’établir en deçà de 10 % » contre 11 en 2019.

Surtout que la situation financière des départements déjà fragile avant la crise, s’était améliorée ces dernières années en particulier grâce au dynamisme de cette fiscalité immobilière. Les DMTO sont actuellement la deuxième ressource de fonctionnement des départements. En 2019, leur produit s’est élevé à 13 milliards d’euros. Cette ressource représente, ainsi, en moyenne, 15,4 % de l’ensemble des recettes de fonctionnement des départements.

Un outil de péréquation fragilisé

Or, comme le rappelle l’ADF, des DMTO dépend un fonds de péréquation interdépartementale. En 2019, l’association d’élus a adopté la remise à plat de sa péréquation horizontale en autorisant pas moins de 1,5 milliard d’euros de péréquation horizontale entre les départements par la fusion de trois fonds différents, créés au fur et à mesure de leurs besoins grandissants en matière sociale, mais aussi de la hausse inégale de leurs DMTO. En plus de compenser les écarts de ressources tirées de cet impôt, le dispositif permet également de soutenir les départements exposés à des charges particulières (ruralité, dépenses sociales…).

Sans action de l’Etat, la crise sanitaire aurait donc pu rendre plus difficile cette redistribution entre collectivités pauvres et collectivités riches. C’était l’inquiétude pointée par le sénateur Les Républicains de la commission des Finances du Sénat, Charles Guené. « Ma grosse inquiétude c’est que ce sont les collectivités qui ont un dynamisme assez fort qui vont être impactées par cette pandémie. Or, ce sont celles qui contribuent à la péréquation. Est-ce qu’elles auront encore les moyens de contribuer ? », avait-il relevé devant la délégation aux collectivités, mercredi 20 mai 2020.

Pour éviter une telle éventualité, le législateur a créé une réserve de précaution dont le déblocage relève d’une décision du comité des finances locales. Mais face au raz-de-marée de la Covid-19, cette réserve de 200 millions d’euros est largement insuffisante face aux besoins confirme l’ADF. Face aux avances de l’Etat de 2,7 Mds €, la réserve du CFL est plus de treize fois inférieure.

Vers une baisse de la CVAE en 2021

Et les DMTO ne sont pas les seules recettes fiscales des départements qui devraient baisser.

Dès 2021, l’ADF prévoit une contraction de – 15 à – 25 % de la CVAE, soit de -600 millions d’euros à 1,05 milliard d’eurospour un produit de 4,2 Md€ en 2019. Compte tenu de la mécanique de cette fiscalité économique, la baisse des recettes devrait être constatée avec une année de décalage. Les entreprises versent en année N deux acomptes de CVAE qui sont eux-mêmes versés en année N+1 aux collectivités territoriales.

Pour le président PS de la commission des finances du Sénat, Vincent Eblé « l’impact de la crise sanitaire et économique sur les recettes de CVAE en 2021 dépendra à la fois des anticipations des entreprises s’agissant de leurs résultats en 2020 et de la variation effective de leur chiffre d’affaires ».

Dans ce contexte, la suppression de la taxe d’habitation ne rassure pas les présidents de conseils départementaux même si le gouvernement a toujours garanti une compensation à l’euro près. « On a toujours dit qu’en cas de crise la taxe foncière était une taxe résiliente. C’est pour cela que l’on s’est opposé à cette réforme de la fiscalité locale et que l’on réclame un moratoire sur cette réforme », insiste Pierre Monzani, directeur général de l’ADF. Pour rappel, avec la réforme de la fiscalité locale, les départements transfèrent dès 2021 leur taxe sur le foncier bâti aux communes et récupèrent à la place une part de TVA. Sans convaincre, Olivier Dussopt a même expliqué que les départements seront « quasiment face à une possibilité d’effet d’aubaine » grâce à cette réforme. « S’il y a une reprise de l’activité économique comme nous l’espérons, la dynamique de l’augmentation de la part de TVA reversée aux collectivités sera forte », a-t-il expliqué devant les députés le 30 avril dernier.

Une forte hausse des dépenses sociales

Face à cet effondrement d’une partie de leurs recettes fiscales, les départements subissent en parallèle une envolée de leurs dépenses sociales et un risque d’« effet ciseaux ».

Selon nos confrères du Parisien, la hausse des bénéficiaires du RSA s’élève actuellement de + 2,4% dans l’Eure à + 5 % dans le Bas-Rhin et grimpe jusqu’à + 10% en Seine-Saint-Denis. Or en 2019, les dépenses réalisées par l’ensemble des départements, à l’exception de La Réunion, au titre du revenu de solidarité active (RSA) « socle » s’élevaient à 11,3 milliards d’euros. Pour 42 départements, cette proportion dépassait la moyenne nationale de 19,9 % des recettes de fonctionnement et pour quatre d’entre eux, elle excédait 25 %. « Une hausse de 10 % des dépenses de RSA pourrait donc se traduire, toutes choses égales par ailleurs, par une augmentation de + 3,9 points de pourcentage de la part de ces dépenses dans l’ensemble des recettes de fonctionnement des départements », d’après les sénateurs de la commission des finances.

L’ADF rappelle que les Départements ont connu une hausse continue de ces dépenses de plus de 5 Mds€ entre 2008 et 2018, soit une évolution moyenne annuelle de +6,3% (avec les plus fortes augmentations en 2009 (+9,7%) et en 2010 (+12,8%)). Une des solutions pourrait être la renationalisation du RSA « mais cette mesure divise les présidents de départements et est plutôt défendue par les élus de gauche », confirme Pierre Monzani.

Les négociations sur le budget 2021 s’annoncent disputées car l’incertitude plane encore sur les solutions du gouvernement pour les prochaines années. Elles pourraient annoncer des bouleversements plus important encore pour la fiscalité départementale. Après la perte de la taxe foncière, les départements pourraient voir leur fiscalité profondément remaniée. Comme le confirme Jean-René Cazeneuve, « la fiscalité des départements est aujourd’hui inadéquate. On a pris une mesure d’urgence sur les DMTO mais les députés comme le gouvernement souhaitent trouver une mesure pérenne en matière de financement pour l’avenir ». En pleine création d’une cinquième branche de la sécurité sociale sur l’autonomie, les départements devraient être au cœur des chantiers fiscaux 2021.

