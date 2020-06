Un programme XXL pour décrypter les marchés

Commande publique

Publié le 10/06/2020 • Par Christine Berkovicius • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Cent quarante agents du conseil départemental du Cher sont en cours de formation sur le sujet de la commande publique, afin d’apprendre à en parler d’une seule voix. Un programme taillé sur mesure avec le CNFPT.

Chiffres-clés Cible : 140 agents participant à la chaîne de l’achat public.

Objectif : développer une culture commune autour de la passation de marchés.

Durée : dix-huit mois (de 2019 à 2021).

Depuis la fin 2019, le conseil départemental (CD) du Cher (1 500 agents) est engagé dans un dispositif de formation hors norme. Au menu, 140 agents mobilisés, un total de 850 heures sur dix-huit mois et… une seule matière au programme, la commande publique. Avec une double ambition : doter les agents d’un bagage commun minimum – leur permettre de maîtriser les rudiments de la boîte à outils de l’acheteur – et faire en sorte qu’ils partagent la même approche du sujet.

La réflexion est partie d’une enquête interne menée en 2016-2017, qui avait montré « des besoins de formation non satisfaits dans les directions » dans le domaine de l’achat public et « la nécessité d’harmoniser les savoirs et les savoir-faire », explique Christophe Carles ...

