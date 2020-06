Accueil

Fracture sociale : l’Etat sollicite le porte-monnaie des collectivités

Publié le 02/06/2020 • Par Nathalie Levray • dans : France

WavebreakmediaMicro/Adobestock

Contractualisation « Pauvreté », expérimentations du service public de l’inclusion et de l’emploi à l’échelle du bassin de vie ou du département, et plusieurs dizaines de territoires zéro chômeurs de longue durée : Thibault Guilluy, haut-commissaire à l’inclusion dans l’emploi et à l’engagement des entreprises, trace les contours de la relance sociale post-Covid.

