Spectacle et cinéma : la reprise n’est pas pour tout de suite

Culture

Publié le 02/06/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Beaucoup de professionnels de la culture considèrent que le Premier ministre est allé un peu vite en besogne en annonçant la réouverture des lieux culturels le 2 juin en zone verte et le 22 juin en zone orange. A cela plusieurs raisons.

Nombreux sont les habitués des concerts et des salles obscure qui ont sauté de joie en entendant Edouard Philippe annoncer, le 29 mai, la réouverture des salles de spectacles et de cinéma. Reprise autorisée le 2 juin en zone verte, et le 22 juin en zone orange. Mais le public va vite déchanter. Car les professionnels se heurtent à de nombreuses difficultés.

Soulagement mêlé d’inquiétude

« En soi, c’est une bonne nouvelle, qui nous met sur le chemin du retour à la normale. Mais nous avons été surpris que le Premier ministre annonce la reprise de l’activité plus tôt que ce qu’on pouvait imaginer et sans vraiment faire de pédagogie sur le fait que cela ne pourra se faire qu’en mode dégradé », témoigne Frédéric Maurin, coprésident du Syndicat national des scènes publiques (SNSP).

