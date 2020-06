Le Défenseur des droits alerte sur les biais discriminatoires des algorithmes

Accueil

Publié le 02/06/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez

Le Défenseur des droits, en partenariat avec la Cnil, alerte sur l’utilisation exponentielle des algorithmes, qui peuvent comporter des biais discriminatoires dans la sphère privée comme publique. Le Défenseur des droits appelle à une prise de conscience collective et engage les pouvoirs publics et les acteurs concernés à prendre des mesures pour éviter que les discriminations soient reproduites et amplifiées par ces technologies.