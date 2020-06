Publié le 02/06/2020 • Par Michèle Cataldi • dans : Fiches de révision

Publication de la loi du 11 mai 2019 prorogeant l’état d’urgence sanitaire ; douze nouvelles ordonnances suite à la crise sanitaire ; selon le Parlement, l'UE a besoin d’un plan de relance de 2 000 milliards d'euros ; la Commission européenne propose Next Generation EU, un plan de 750 Mds € ; la Commission autorise le soutien français de trésorerie de 7 milliards € à Air France ; une récession profonde s’annonce selon les prévisions de l’UE ; gestion du déconfinement en Europe ; le Ségur de la santé ; la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas carbone de la France à l'horizon 2028 ; vers un nouvel accord commercial global entre l'Union européenne et le Mexique ; le 2e tour des élections municipales ; nouvelle stratégie européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 ; forte hausse du nombre de demandeurs d’emploi ; prévention des risques industriels en France... les thèmes qui ont fait l'actualité en mai.

Publication du rapport Castex sur le déconfinement :

Le rapport du haut fonctionnaire en charge du plan de déconfinement, Jean Castex, a été rendu public le 11 mai 2020.

Face au risque d’une résurgence de l’épidémie, le cadre sanitaire transversal pour la sortie du confinement est selon lui la contrepartie d’une reprise progressive de l’activité économique et sociale. Le rapport précise aussi que la possibilité d’une réversibilité des mesures doit toujours pouvoir être offerte et l’éventualité d’un reconfinement en urgence doit rester dans les esprits et être anticipé par les pouvoirs publics.

Dans la ligne de l’avis du Conseil scientifique du 20 avril sur les prérequis d’une sortie du confinement, le rapport détaille quatre volets du contrôle sanitaire :

– un suivi renforcé du risque épidémique reposant sur le recueil et la remontée des tests virologiques RT-PCR et une surveillance syndromique (révélée notamment par les zones rouges et vertes de la carte de la France publiée quotidiennement) ;

– un suivi de l’activité hospitalière et des capacités de prise en charge du système de soins (lits de réanimation et mise en œuvre de tests sérologiques dans une phase ultérieure afin de déterminer le degré d’immunité collective) ;

Selon le Parlement, l’UE a besoin d’un plan de relance de 2 000 milliards € pour faire face aux conséquences du Covid-19 :

Dans une résolution sur la révision du budget de l’UE pour l’après-2020 et les plans de relance économique, les députés européens estiment que le nouveau Fonds de relance et de transformation doit être d’un volume de 2 000 milliards d’euros financés par l’émission d’obligations de relance à longue échéance, prendre la forme de prêts et, en majorité, de subventions, de paiements directs en faveur de l’investissement et de capitaux propres.

Les députés invitent instamment la Commission européenne à ne pas avoir recours à des multiplicateurs douteux pour donner une publicité à des chiffres ambitieux ni « à la magie financière ».

