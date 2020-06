Les territoires ruraux expérimentent tous azimuts

Politiques publiques

Sans être forcément high-tech, les démarches innovantes participent au foisonnement d’initiatives, donc au dynamisme du territoire. Villages, petites villes ou intercos peuvent lancer leurs propres démarches et s’appuyer sur les stratégies portées notamment par les conseils régionaux. Ici, l’innovation passe avant tout par l’expérimentation, la participation des habitants et l’adoption de solutions locales.

Bien que souvent éloignés des problématiques de la smart city qui captent l’attention, les territoires ruraux ne sont pas vierges de toute innovation. Certes, les freins ne manquent pas. « Tout un pan des acteurs, des métiers et des pratiques de l’innovation s’inscrit plutôt dans une culture urbaine, avec un prisme métropolitain. Or si ces logiques n’arrivent pas dans les milieux ruraux, l’innovation prend d’autres formes », reconnaît Stéphane Vincent, cofondateur et directeur de l’« action-tank » La 27e Région.

Le manque de fonds est le principal handicap des territoires ruraux. « En revanche, ils ne manquent ni d’espace ni de ressources naturelles. C’est pourquoi nombre d’innovations portent sur l’énergie, avec la création ou l’investissement dans des sociétés ...