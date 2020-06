Etablissements de santé : adaptation temporaire budgétaire

Crise sanitaire

02/06/2020

Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative, de la propagation de l’épidémie de covid-19, un décret du 30 mai adapte temporairement les délais d’adoption des comptes et des actes budgétaires des établissements de santé en raison de l’épidémie de covid-19.

Notamment, le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 30 septembre 2020. Les délibérations du conseil de surveillance relatives au compte financier et à l’affectation des résultats interviennent au plus tard le 31 octobre 2020.