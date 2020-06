Grâce à son inventivité, en avant la musique !

[Portrait] Musique

Publié le 12/06/2020 • Par Séverine Cattiaux • dans : France, Toute l'actu RH

Responsable « musique et handicap » au conservatoire de Grenoble depuis 2011, Jacques Cordier ouvre la voie de la pratique musicale aux personnes en situation de handicap moteur lourd.

Chiffres-clés Bio express 2013 - Initie la création de l’unité d’enseignement « musique et handicap » dans le cadre du cycle d’enseignement professionnel initial.

2011 - Responsable du département « musique et handicap » au conservatoire de Grenoble.

1997 - Recruté au conservatoire de Grenoble.

1992 - Premiers cours à des personnes en situation de handicap.

1974 - BEP de plombier-chauffagiste.

Un professeur de musique aux cheveux blancs s’active dans l’une des salles du conservatoire de musique de Grenoble. C’est Jacques Cordier, il anime ce mardi un atelier musical. Plutôt grand, l’allure sportive, l’amoureux de jazz est également adepte de spéléologie et d’alpinisme.

Il lève les yeux de sa partition, son regard vert s’éclaire. Bénédicte, Amaranta, Nadia et Jean entrent. Des élèves presque comme les autres, qui se déplacent en fauteuil et sont lourdement handicapés. Echangeant un mot amical avec chacun, le professeur de musique les accueille. Puis fait la distribution des instruments selon leur envie du jour : synthé, piano ou percussions et, pour Jean, une sorte d’interface « homme-machine » astucieuse, qui va permettre au jeune homme de participer. Un système conçu sous la ...

