Avec la clause de sauvegarde, « les élus auront des certitudes sur leurs recettes pour investir »

Publié le 29/05/2020 • Par Cédric Néau Romain Mazon • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Le gouvernement a annoncé un plan d'urgence en soutien aux finances des collectivités locales, vendredi 29 mai. La Gazette interview Jacqueline Gourault, pour en préciser les termes. La ministre de la Cohésion des territoires revient également sur l'organisation du deuxième tour des élections municipales.

Votre estimation des pertes pour les collectivités est contestée par certaines associations d’élus. Est-ce que vous ne les sous estimez pas ?

On ne sous-estime pas les conséquences de la crise, mais on les contient dans un champ d’urgence et de court terme. Le Premier ministre a fixé une méthode, en désignant un parlementaire en mission, Jean-René Cazeneuve. Sur la base de ses premiers constats, nous formulons une réponse, rapide et efficace sur les pertes évidentes des recettes des communes et du bloc communal. Tout ne sera pas dans le PLFR 3, mais il faut que ce projet de loi parte aujourd’hui au Conseil d’Etat et nous devions informer les collectivités des premières décisions que nous prenons. Il faut prendre cela comme une étape et une réponse à court terme à la crise.