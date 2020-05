Coronavirus : le plan d’urgence du gouvernement divise les collectivités

Finances locales

Publié le 29/05/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Entre la colère des régions de ne pas apparaître dans les mesures de soutien et les compensations jugées trop faibles par de nombreuses associations d'élus communales, le gouvernement est loin d'avoir convaincu. Les intercos et les départements saluent tout de même "des annonces fortes" malgré quelques oublis.

Après l’annonce d’un « plan massif, d’une ampleur inédite » pour les collectivités selon Edouard Philippe, ce vendredi 29 mai 2020, les associations d’élus sont loin d’être unanimes sur la qualité des annonces du gouvernement. Ces mesures d’urgence en faveur des collectivités territoriales d’un montant de 4,5 Mds € doivent compenser une partie des pertes financières des collectivités liées au Covid-19 et seront intégrées au troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 qui sera présenté en conseil des ministres, le 10 juin prochain.

L’Association des Petites Villes de France (APVF) et Villes de France se félicite dans un communiqué de l’annonce de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales des communes, des EPCI à fiscalité propre et des syndicats de transport en 2020, à hauteur de 750 millions d’euros. Pour les communes touristiques c’est même une surprise. « La compensation des pertes domaniales est une très bonne chose. Je ne m’y attendais pas. Je suis un maire heureux », confirme Philippe Sueur, le président de l’’Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques (ANETT), et maire d’Enghien-les-Bains.

Des compensations trop faibles pour les communes

Mais pour Antoine Homé, maire de Wittenheim et secrétaire général de l’APVF, « Il y a de sérieux trous dans la raquette. il faut intégrer les pertes tarifaires à la compensation. On ne peut pas être satisfait d’un dispositif qui ne s’applique qu’à un tiers des communes ». Le gouvernement estime d’une part que la fermeture de services a également engendré des économies et que la prise en charge de 50% du coût des masques commandés par les collectivités après le 13 avril compense déjà une partie de ces dépenses nouvelles.

L’APVF comme Villes de France plaident plutôt pour la création d’une dotation exceptionnelle et temporaire « Covid-19 », indépendante de la DGF. Et pour l’association des villes de 10 000 à 100 000 habitants, retenir comme base de calcul les recettes des trois dernières années 2017-2019 peut réduire significativement l’impact de cette mesure.

Le bilan est même encore moins glorieux d’après le secrétaire général de l’Association des maires de France, Philippe Laurent. Selon ses calculs, les pertes fiscales du bloc local en 2020 représenteront 2,2 milliards (1) et les pertes tarifaires 2,3 Mds €. « Une garantie limitée à 750 M€ est donc nettement insuffisante alors que l’Etat va percevoir 39 Mds € de subventions de l’Union Européenne. Une partie de cette somme doit aller aux collectivités locales comme dans d’autres pays », réclame-t-il.

Dans l’entourage du Premier ministre, on explique ce chiffrage provisoire de 750 M€ par la prise en compte des hypothèses de hausse de certaines recettes fiscales des collectivités comme la taxe d’habitation ou la taxe foncière. Or comme l’explique le directeur du cabinet CMK, Christian Escallier, « si on atténue les pertes fiscales des collectivités par l’augmentation des autres impôts alors 750 M€ risque d’être une hypothèse haute » En effet, la CVAE devrait augmenter de 200 M€ cette année avant de fortement chuter en 2021 et 2022. La CFE pourrait également augmenter d’autant. Et la taxe d’habitation et taxe foncière prennent en moyenne 2% par an.

De tout de façon, selon Dominique Dhumeaux, vice-président de l’AMRF, « ce serait irresponsable de demander une compensation intégrale. Il faut que les communes participent à l’effort ».

Les intercos plutôt gagnantes

Pour Antoine Homé, également rapporteur de la commission des Finances de l’AMF, « le dispositif est plus satisfaisant pour les EPCI que pour les communes » car les intercommunalités ont une part importante de leurs ressources fiscales qui dépendent de l’activité économique (CVAE, VM…).

Charles-Eric Lemaignen, premier vice-président de l’Assemblée des Communautés de France, a attiré cependant l’attention du gouvernement sur le problème spécifique du financement des transports publics, dangereusement fragilisé par les fortes baisses du versement mobilité. Comme France Urbaine, l’AdCF réclame un traitement spécifique des transports publics et non pas l’intégration des pertes de versement mobilité dans le mécanisme du gouvernement. « Il ne faut pas perdre de vue que la façon de traiter cette compétence est différente selon les collectivités (syndicat de transport, régie publique, délégation de service public…). Et il ne faudrait pas que les collectivités qui faisaient plus payer l’usager que le contribuable soient pénalisées », note Olivier Landel, délégué général de France Urbaine.

Une augmentation de la DSIL qui divise le bloc local

La création d’un compte dédié pour identifier les dépenses « Covid » et l’élargissement du mécanisme d’étalement de charges pour lisser dans le temps cette charge supplémentaire est plutôt bien reçu par les associations d’élus. Mais « ce n’est pas de l’argent frais », note Antoine Homé qui aurait préféré une véritable compensation. « Le limiter à 3 ans c’est infantilisant c’est nous prendre pour des enfants », critique Philippe Laurent. Pour l’APVF, il faudrait l’appliquer au moins sur une période de 5 ans et l’assortir d’une facilité d’emprunt.

Parallèlement, pour permettre la relance, le gouvernement a annoncé une augmentation d’un milliard d’euros de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). L’AdCF se félicite de cette mesure alors que l’Association des maires ruraux de France (AMRF), l’AMF comme France Urbaine critiquent le fléchage forcée cette dotation. »Les dotations fléchées sont un retour sur la décentralisation. Nous voulons de vrais compensations pour relancer l’investissement local », tacle Philippe Laurent qui avait explicité ses propositions de relance dans nos colonnes. « Je ne peux pas me réjouir que le montant de la DSIL augmente car si les méthodes de distribution ne sont pas revues alors cette hausse n’apportera rien pour nos territoires ruraux », reproche Dominique Dhumeaux, maire de la Fercé-sur-Sarthe. « Au lieu de nous donner de la DSIL orientée vers les investissements verts, une augmentation de la compensation climat-énergie aurait eu un effet de levier bien plus important », complète Olivier Landel.

Mais le gouvernement assume son choix. Dans l’entourage du Premier ministre, on explique qu’il n’est pas « illégitime quand l’Etat met 1 milliard d’euros sur la table qu’il indique les priorités. On préfère des démarches contractuelles que des apports forfaitaires et indifférenciés ».

Les départements plutôt satisfaits

Les départements, de leur côté, sont plutôt satisfaits. Pour Jean-René Lecerf, président du département du Nord et président de la commission des finances locales de l’ Assemblée des départements de France (ADF), « cette avance de trésorerie sur les DMTO estimée à 2,7 Mds€ permet de protéger l’exercice 2020 et la péréquation départementale. Mais quid de l’année 2021 et 2022 ? », s’interroge-t-il. Contrairement à ce que l’on aurait pu croire les départements ne regrette pas l’absence de compensation des DMTO. C’est probablement la promesse du gouvernement de ne récupérer ces sommes que lorsque la situation financière des départements sera rétablie qui a fini par convaincre les présidents de conseils généraux. Pierre Monzani, DG de l’ADF le confirme. « Il ne faut pas oublier que les compensations sont de l’endettement public. Il est donc normal que le fardeau soit supporté par tous ».

Mais ce n’est pas pour autant que toutes les demandes des départements ont été remplies. Le financement de la prime de feu, l‘augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA ou encore le remboursement des masques commandés avant le 13 avril sont des sujets qui n’ont pas été traités regrette Jean-René Lecerf. « Il faudra également ouvrir le débat sur la renationalisation du RSA même si cette mesure est plutôt défendue par les départements de gauche », confirme Pierre Monzani.

Du côté du bloc communal, les associations d’élus regrettent le manque de visibilité pour l’année 2021, le non remboursement unifié de FCTVA (en année n+1 ou mieux, en année n) pour libérer des capacités supplémentaires d’investissement et l’absence de garanties sur la non remise en cause des impôts de production. L’APVF plaide également pour un relèvement des plafonds de marché public de 40 000 à 100 000 € HT. Une mesure qui vient pourtant d’être écarté au parlement même si elle serait à l’étude à Bercy.

Les associations d’élus compte sur le débat parlementaire lors du PLFR 3 pour densifier les mesures de soutien aux collectivités et le budget 2021 s’annonce déjà comme le rendez-vous de tous les dangers pour le gouvernement.

Les régions très en colère d’avoir été écartées Très mécontent de ne pas apparaître dans le plan de soutien aux collectivités, les présidents de régions ont raccroché au nez d’Agnès Pannier-Runacher lors d’une visio-conférence, au moment où sont tombées les annonces du gouvernement concernant le plan d’aide d’urgence aux collectivités locales. « Au lendemain de la publication d’une tribune dans laquelle les régions appelaient le gouvernement à faire le pari de la confiance, cette annonce est une réponse en forme de provocation », s’insurge Régions de France dans un communiqué. Pour Jules Nyssen, le DG de l’association, « les régions veulent de la considération de la part du gouvernement et ne pas être considérées comme la dernière roue du carrosse ». Pour clore la polémique, l’entourage du Premier ministre justifie cette absence par l’existence d’un mécanisme de garantie sur la part de TVA des régions et par des conséquences financières sur leurs finances qu’en 2021 et 2022 avec la CVAE et la TICPE. Edouard Philippe a également précisé lors de son intervention télévisée que le gouvernement discutera « avec les régions dans le cadre du plan de relance ». Jules Nyssen reproche l’absence « de garanties de compensations sur la CVAE et la TICPE pour 2021 car sans cela, on ne pourra rien faire pour la relance ». Un rendez-vous raté !