Musiques actuelles : les professionnels réticents pour reprendre les concerts

Culture

Publié le 29/05/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

En toute logique, l’autorisation de rouvrir les salles de concert aurait dû réjouir les professionnels de ces secteurs. Malheureusement, elle ne sonne pas pour eux la fin des soucis, qui risquent de durer au moins jusqu'à la rentrée.

« Socialement, culturellement, artistiquement, économiquement, cela n’a aucun sens », résume Aurélie Hannedouche, déléguée générale du Syndicat des musiques actuelles (SMA) à propos de la réouverture des salles de concert autorisée hier par le gouvernement.

Le Centre national de la musique compte sur l’appui des collectivités

4 m2 par personne au lieu de 3 personnes par m2

Hier, les responsables de salles de concert ont accueilli froidement les annonces du Premier ministre sur la la phase 2 du déconfinement. Et, dans l’état actuel des consignes sanitaires, la plupart ne comptent pas se précipiter pour accueillir à nouveau des concerts. « On nous demande d’écarter les gens, alors que nous, on essaie de les réunir. Habituellement, la norme est de 3 personnes par m2, alors que là, on ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références Restez informé de l'actualité des politiques culturelles, inscrivez-vous à la Newsletter Culture de la Gazette

Cet article est en relation avec le dossier