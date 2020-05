« Nous souhaitons que l’instruction en cours de préparation renforce les contrôles sur les prélèvements »

Alors que la chaleur printanière bat des records et que la sécheresse menace à nouveau, Danielle Mametz, représentante des régies au comité national de l’eau (CNE), nous donne son avis sur les mesures annoncées pour anticiper la crise estivale, par Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat à l’Ecologie.

Danielle Mametz, vous êtes présidente de la régie d’eau potable Noréade, et vous avez assisté à la réunion du CNE pour anticiper la sécheresse. Comment s’est passée cette réunion ?

Sur la forme tout d’abord, pour cause de Covid 19, cette réunion a eu lieu en visioconférence. Nous ne pouvions pas interagir, ce qui est regrettable.

Sur le fond, cette réunion marque un tournant et une réelle prise de conscience du problème. Il ne s’agit plus de gérer une situation de crise estivale exceptionnelle, la sécheresse est désormais structurelle. On change de paradigme. En raison du changement climatique, on doit considérer désormais la ...