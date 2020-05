Les communes grandes gagnantes du plan d’urgence de 4,5 Mds€ du gouvernement

Finances locales

Le gouvernement annonce un plan massif de soutien aux collectivités territoriales pour compenser les pertes financières sur l'année 2020. Mais tous les échelons de collectivités ne sont pas logés à la même enseigne.

« C’est un plan de soutien massif aux collectivités locales », a annoncé le Premier ministre, Edouard Philippe, ce vendredi 29 mai 2020, sur le perron de Matignon, entouré par de nombreux ministres. Le gouvernement a débloqué pas moins de 4,5 milliards d’euros au total pour compenser les pertes des collectivités liées à l’épidémie de Covid-19 sur l’année 2020. Les mesures seront insérées dans le projet de loi de finances rectificative 3 (PLF 3) qui sera présenté en conseil des ministres le 10 juin prochain.

L’exécutif a choisi de centrer ses annonces sur les territoires les plus impactés par la crise sanitaire en 2020. Les associations d’élus du bloc communal, des départements puis des collectivités d’Outre-mer sont reçues par visio-conférence tout le long de la journée pour la présentation des mesures de ce plan d’urgence de soutien aux collectivités d’une ampleur inédite.

7,5 Mds € de pertes de recettes fiscales

Le gouvernement concède que « la crise aura des conséquences financières importantes pour les collectivités territoriales dont les recettes liées à l’activité économique qui vont diminuer au second semestre de l’année 2020 et en 2021 ». Les premiers travaux rendus par Jean-René Cazeneuve, président de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale chargé par le Premier ministre d’une mission sur les finances locales, se fondent sur une perte probable de recettes des collectivités locales « d’environ 7,5 Mds€ en 2020, toutes catégories confondues ». Ces 7,5 Mds€ seraient répartis sur le bloc communal à hauteur de 3,2 Mds€, sur les départements pour 3,4 Mds€ et 0,9 Mds€ pour les régions. Mais le gouvernement a déjà prévu d’actualiser ces sommes au cours de l’année si nécessaire.

Dans le détail, l’exécutif a fait un geste inédit envers le bloc communal. Il met en place « une clause de sauvegarde des recettes » fiscales et domaniales, garantissant à ces collectivités un niveau de ressources de référence fixé à la moyenne des trois derniers exercices 2017-2019 : « Le calcul s’adapte à la réalité vécue par chaque bénéficiaire », souligne le gouvernement. Ainsi, si la perte constatée par rapport au référentiel atteint 20 %, par exemple, le gouvernement s’engage à verser automatiquement, sans démarche de la part de l’élu local, une dotation compensatrice équivalente à cette perte.

« Ce mécanisme de garantie n’a jamais été employé », a précisé Edouard Philippe. Il concernerait entre « 12 000 et 13 000 collectivités du bloc communal » pour un coût total pour l’Etat de 750 M€. C’était une demande des associations d’élus du bloc communal d’avoir une compensation intégrale de leurs pertes fiscales. Mais elles risquent d’être un peu déçues car les pertes de recettes tarifaires des services publics locaux ne seront pas compensées. Le gouvernement estime que les collectivités ont pu faire des économies pendant cette période et que la prise en charge de 50% du coût des masques commandés par les collectivités après le 13 avril compense déjà une partie de ces dépenses nouvelles.

Une augmentation d’1 milliard d’euros de la dotation de soutien à l’investissement local

Parallèlement, Edouard Philippe précise qu’un « système pour lisser dans le temps les dépenses liées au Covid-19 » va être créé. Il s’agira d’un compte spécial pour flécher les dépenses liées à l’épidémie et d’un dispositif d’étalement de charges pour répartir les coûts supplémentaires sur plusieurs années.

Les collectivités sont un acteur clé de l’investissement public en France. Le gouvernement a donc également annoncé l’augmentation d’un milliard d’euros de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour aider à la relance de l’économie. Cette enveloppe supplémentaire aura pour objectif de soutenir la transition écologique et le secteur de la santé. « Nous insistons pour que ces investissements soient verts », a affirmé Edouard Philippe. La DSIL passera donc de 0,6 à 1,6 Mds€ en 2020. Une bonne nouvelle en demi-teinte pour les associations d’élus qui se sont toujours plaint du fléchage forcée de cette dotation.

Les départements auront de leur côté, du mal à sauter de joie à l’annonce du plan de soutien gouvernemental. Contrairement au plan de sauvegarde du bloc communal, les départements ne se voient accorder qu’une avance sur les produits de DMTO, plafonnée à 2,7 Mds€ au global et limité au montant de la perte entre 2020 et la moyenne 2017-2019 pour chaque département qui aura fait la demande. Les départements devront donc rembourser les montants versés « à partir des réserves qui seront réalisées lors du rebond », indique l’exécutif sans plus de précisions sur l’existence, l’ampleur et la temporalité de cet éventuel « rebond ».

Les régions ne sont pas concernées par ce plan. Le gouvernement explique qu’elles seront aidées ultérieurement dans le cadre de la relance et que les discussions sont en cours.

Les difficultés financières ne font néanmoins que commencer pour les collectivités car l’année 2021 et 2022 s’annoncent encore plus difficiles. L’Association des maires de France estime déjà à une vingtaine de milliards d’euros les pertes pour la période 2020-2022 et Bercy a anticipé une perte de 14,5 milliards sur deux ans. Le rendez-vous du projet de loi de finances 2021 risque donc d’être crucial.