Phase 2 du déconfinement : les parcs et jardins rouvrent sous surveillance

Crise sanitaire

Publié le 29/05/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Comme annoncé lors de la conférence de presse du gouvernement le 28 mai, un décret du même jour inscrit dans le décret « déconfinement » du 11 mai que les parcs et jardins sont ouverts par l’autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l’article 1er (les « gestes barrières ») et de l’article 7 (les rassemblements de plus de dix personnes).

Le décret prévoit également quelques limites : le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture des parcs et jardins si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions sanitaires. Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut aussi, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque.