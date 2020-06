Limoges valorise ses troncs d’arbre

Se fixant comme objectif de recycler le maximum tout en réduisant ses besoins en ressources, la ville de Limoges développe une gestion circulaire de ses espaces verts.

« La gestion circulaire peut se traduire par rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », pose Laurent Bray, directeur des espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité de la ville de Limoges qui s’applique à limiter ses déchets verts (1).

Offrir d’autres paysages aux citoyens

Distinguée par le label « Végétal local », la direction des espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité de la ville de Limoges gère 680 hectares d’espaces verts aménagés (parcs, jardins, cours d’école, terrains de sport, abords de bâtiments, etc.) et 690 hectares d’espaces ...