StopCovid : derrière la validation parlementaire, des doutes sur l’inclusion numérique

Numérique

Publié le 28/05/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

L’appli StopCovid, conçue pour réaliser du «contact tracing» et permettre de casser les chaînes de contamination, a été approuvée par le Parlement mercredi 27 mai, non sans remous y compris au sein des rangs LREM. Un certain nombre de parlementaires s’inquiète de la fracture numérique et s’interroge, au fond, sur la pertinence de ce dispositif.

L’appli StopCovid, soumise au débat parlementaire mercredi 27 mai, a été approuvée par les députés (338 voix pour et 215 voix contre) et par les sénateurs (186 voix pour, 127 voix contre et 29 abstentions) et va donc pouvoir être lancée dans les prochains jours par le gouvernement.

Compenser des “angles morts”

Cette application élaborée par l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria), qui reposera sur une installation volontaire sur smartphone, a pour but de casser les chaînes de contamination en se basant sur du traçage numérique, tout en respectant l’anonymat des personnes. Jugée conforme au RGPD par la Cnil, elle fonctionne par la technologie Bluetooth et signalera à l’utilisateur s’il a été au contact pendant plus de 15 minutes et à moins d’un mètre ...

