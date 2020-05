Second tour des élections : les décrets sont parus

Municipales 2020

Publié le 28/05/2020 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, France, TO parus au JO

Trois décrets relatifs au second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont parus au Journal officiel du 28 mai.

Un premier décret (2020-642) fixe au dimanche 28 juin 2020 la date de convocation des électeurs au second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon.

Ce décret fait suite à plusieurs textes. Le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 a convoqué les électeurs les dimanches 15 et 22 mars 2020 pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon. Le décret n° 2020-267 du 17 mars 2020 a abrogé la convocation du second tour prévue le 22 mars 2020 en raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.

En application du I de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, et au regard du rapport du Gouvernement remis au Parlement le 22 mai 2020 en application du II du même article et fondé sur l’analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, le présent décret fixe la date de convocation des électeurs au dimanche 28 juin 2020 en vue de procéder au second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon.

De plus, en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020, ce décret ouvre la période complémentaire de dépôt des déclarations de candidature en vue du second tour au 29 mai 2020. En application du deuxième alinéa du I de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 susmentionnée, cette période est close le mardi suivant la date de publication du présent décret, soit le mardi 2 juin. En outre, à l’instar du décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019, il précise que le scrutin ne pourra être clos après 20 heures.

Un deuxième décret (2020-643) est relatif au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon de 2020 et adapte le décret du 9 juillet 1990 à l’état d’urgence sanitaire.

En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, ce deuxième décret a pour objectif d’adapter le droit électoral, tant pour tirer les conséquences du report du second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers à la métropole de Lyon que pour préparer l’organisation du second tour qui aura lieu au plus tard au mois de juin, si la situation sanitaire le permet.

Ce texte est d’abord un décret d’application des mesures de niveau législatif prises pour organiser le report du second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers à la métropole de Lyon de 2020.

Il est aussi un décret d’adaptation du droit électoral, d’une part, à l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19 et, d’autre part, à l’organisation inédite d’un second tour trois mois après le premier tour.

Il définit ainsi les modalités de remboursement des dépenses de propagande engagées pour le second tour initialement prévu le 22 mars 2020 en précisant le champ des documents éligibles au remboursement. Habilité par la loi à définir un coefficient de majoration du plafond des dépenses électorales consignées dans le compte de campagne, le décret fixe ce coefficient à 1,2.

Le code électoral étant prévu de telle sorte qu’un temps restreint sépare le premier du second tour, le décret procède également aux adaptations nécessaires en matière de propagande électorale, de financement de la campagne, de dates de dépôt des candidatures, de lieux de vote, de vote par procuration, et de délai d’instruction des contentieux formés contre les opérations de vote.

Il adapte enfin certains délais imposés aux mandataires financiers des partis politiques dans le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l’application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, dans le cadre de l’examen annuel des comptes des partis et du contrôle des dons qu’ils ont perçus par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Enfin, un troisième décret fixe la date du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et porte convocation des électeurs.

Références Décrets n° 2020-642, 2020-643, 2020-644 du 27 mai 2020, JO du 28 mai.