Les intercommunalités à la relance

Dans les starting-block pour participer à la relance économique du pays après la crise du coronavirus, l’Assemblée des communautés de France veut d’abord redonner une visibilité financière aux collectivités pour ensuite faire perdurer une méthode mêlant solidarité nationale et expérimentation locale. Les négociations ne font que commencer.

Jean-Luc Rigaut n’entend pas se mettre sur les bancs des remplaçants. Dans le match qui s’annonce entre l’Etat et les élus locaux autour des modalités du plan de relance économique, le président de l’Assemblée des communautés de France se fait fort de rappeler à tous les protagonistes que « les intercos ne sont pas les oubliés de la crise et seront les acteurs au cœur de la relance ».

La crise actuelle a même été selon lui la preuve de l’efficacité de l’échelon intercommunal : « Il faut dire à nos ministres que la COVID-19 aura accéléré les travaux pratiques de la loi de décentralisation 3D en projet : toutes les mesures nationales ont été bien adaptées au niveau local, donc laissez faire les intercos, laissez-nous animer nos territoires et tout ira bien. »

Pas de moyens, pas de plan

Sauf si les intercos n’ont plus les moyens d’assurer leurs compétences et de sauver l’économie locale. Pour le moment, le bilan de cette crise sanitaire du coronavirus est encore difficile à établir, mais l’AdCF constate toutefois que « le bloc local est touché de façon extrêmement importante d’abord via la baisse de CVAE dont nous percevons 26,5 % du montant total » explique Charles-Eric Lemaignen, vice-président de l’association.

Certaines des grandes intercos seront de plus « très impactées dès 2020, notamment via le versement mobilité qui s’effondre beaucoup plus que vite que les prévisions du Sénat. » Enfin l’AdCF évalue la perte de recettes tarifaires à environ 520 millions d’euros par mois, « c’est très lourd pour les intercommunalité » souligne l’ancien président de l’Association, qui préconise la création de comptes annexes.

Cette présentation comptable des pertes de recettes et d’augmentation des charges liées à la COVID-19 permettront « d’objectiver les évolutions financières de chacune des collectivités ». Cette volonté de visibilité de l’AdCF doit d’abord pousser l’Etat à « assumer les conséquences de ces décisions comme le chômage partiel qui provoque cet effondrement du versement mobilité ».

La transparence des comptes vis-à-vis de l’Etat permettra donc d’ouvrir des négociations avec lui sur « ce qui doit être pris en compte et ce qui appartient à l’autonomie des collectivités. On assume nos choix, c’est clair, mais certaines dépenses sont liées de façon inévitable à la COVID-19 », que l’association entend bien recouvrer « à 100 % ».

Périmètre des négociations très large

La partie s’annonce difficile : le gouvernement a d’emblée écarté l’éventualité d’une compensation intégrale. Les négociations pourraient en revanche s’avérer plus fructueuses si toutes les parties s’entendent sur les clés de compensation et son lissage, mais aussi sur la garantie d’une assiette constante, ce qui n’est pas le cas par exemple ni pour les DMTO ni pour le versement transport : « Avec ce risque d’assiette, l’Etat ne peut pas ne pas nationaliser la charge. Autrement c’est tout le système du financement du transport public qui s’effondre » redoute l’association.

L’AdCF aimerait bien rajouter dans le périmètre des négociations les révisions des dispositifs de péréquation et de répartition du foncier bâti entre communes et intercos telle qu’elle est prévue dans la réforme fiscale. Elle écarte surtout toute baisse des impôts de production : « C’est un chiffon rouge » a prévenu Charles-Eric Lemaignen. Enfin, les intercos souhaiteraient passer rapidement de mesures d’étalement des charges ou de réimputations comptables à des dispositifs plus structurels comme des aides par subventions ou par fonds propres car « certains reports de charges vont vite se transformer en abandon de charges », craignent-elles.

Délégataires dans le viseur

La transparence comptable a également un autre enjeu : « éviter avec nos partenaires délégataires de nombreux contentieux qui risquent de se produire lors d’un retour à une normalité différente de celle d’hier » prévient le délégué général Nicolas Portier. Mais l’Etat ne facilite pas la tâche aux délégants : « il nous a demandé de garantir nos engagements avec les délégataires, or certains d’entre eux ont profité du chômage partiel et l’Etat ne veut pas payer deux fois. Il va donc falloir savoir quelle va être la clause de renégociation avec l’Etat, nos partenaires du transport, des déchets, de l’eau et assainissement, restauration collectivité, etc. » s’inquiète le délégué général.

C’est au moins à toutes ces conditions que les intercos « seront des acteurs majeurs et indispensables pour l’Etat pour réussir le plan de relance. S’il n’y a pas de territorialisation, le plan ne réussira pas».