L’urbanisme tactique, c’est aussi pour les piétons

Si la création des pistes cyclables transitoires est nécessaire pour accompagner le déconfinement et l’accès limité aux transports en commun, celle de nouveaux cheminements piétons l’est tout autant. Le Cerema fournit ses recommandations dans un guide publié aujourd’hui.

Après les pistes cyclables transitoires, voici venus les cheminements piétons transitoires. Autant indispensables que le vélo pour que les rues ne soient pas asphyxiées par les voitures en cette sortie de confinement, la marche à pied doit être facilitée par les aménagements urbains. C’est tout l’objectif de ce petit guide d’une cinquantaine de pages publié ce vendredi 29 mai par le Cerema.

« On aurait aimé le publier simultanément au guide sur les pistes cyclables transitoires, mais la dynamique est plus forte sur le vélo. On avait moins de réalisations dans les collectivités. Ça commence à bouger avec la réouverture des écoles et la ...