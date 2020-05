Maire employeur : comment organiser la reprise

Déconfinement

Depuis le déconfinement, les maires doivent se pencher sur l'organisation de la reprise d'activité, tout en assurant la sécurité des agents face à l'épidémie du Covid-19. Aurélie Aveline et Nathalie Kaczmarczyk, avocates au sein du cabinet Goutal, Alibert & associés, rappellent les principes directeurs traditionnels de la gestion des agents et les précautions à prendre dans cette période si particulière.

C’est sur la base des principes directeurs traditionnels de la gestion des agents publics que le maire doit aujourd’hui organiser la reprise d’activité des services tout en mettant en place les mesures propres à garantir la santé et la sécurité des agents imposées par le Covid-19.

En effet, « le maire est seul chargé de l’administration » (1). Et, en tant que chef des services de la collectivité, c’est à lui qu’il incombe de prendre les mesures relatives à l’organisation interne et à la gestion des personnels communaux (2). Encore lui appartient-il « de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous [son] autorité » (3). En somme, c’est pour l’essentiel au maire, en tenant compte des nécessités du service et des divers aménagements envisageables, de définir les conditions du redémarrage des services municipaux.

Choisir entre présentiel et télétravail

A cette fin, il est conseillé au maire de définir au préalable une stratégie de déconfinement. La première étape est alors d’identifier quels services doivent ou peuvent rouvrir, sous réserve le cas échéant d’adaptations, ceux pouvant continuer à fonctionner en télétravail et ceux qui, parce que non indispensables et ne pouvant ni être aménagés ni donner lieu à télétravail, demeureront fermés.

C’est en effet sur cette base que pourront être déterminés tant le nombre d’agents nécessaires – en présentiel comme en télétravail – pour une reprise d’activité effective que les nouvelles organisations s’imposant.

Dans le cadre de cette réflexion, il importe de garder à l’esprit que le télétravail doit demeurer le principe dès lors que les postes le permettent ; les agents doivent donc, dès que cela est possible, être maintenus en travail à distance.

Sur la base de ce postulat, un examen de la configuration des locaux devra être réalisé afin d’évaluer si un aménagement des espaces (distanciation des postes de travail mais également des espaces communs (salles de pause, de restauration, vestiaires, sanitaires…), des accès (plan de circulation) …) est envisageable pour que le service, en tout ou en partie, que ce soit en nombre de jours de présence physique ou en nombre d’agents, redémarre en présentiel.

Il conviendra également, afin que les règles d’hygiène et de sécurité puissent être respectées, de prévoir l’ensemble des matériels à fournir pour la reprise (gel hydroalcoolique, mise à disposition d’essuie-mains papiers à usage unique, masques en cas d’accueil ou de contact avec le public…). Les consignes de sécurité, qui peuvent varier selon les activités, et les gestes barrières devront impérativement être clairement expliqués aux agents et être affichés dans les locaux.

Revoir les cycles de travail

Aux fins d’organisation, il pourra être recouru à des aménagements des horaires et des cycles de travail. En effet, sur la base du renvoi opéré par le décret du 12 juillet 2001 (4), l’article 3 du décret du 25 août 2000 (5) autorise « Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée » le chef de service à déroger aux garanties minimales de travail, la seule obligation étant d’en informer immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. Un mécanisme similaire est prévu par l’article 6 du décret du 14 janvier 2002 (6) pour un dépassement du contingent mensuel de 25 heures supplémentaires.

Certes, la notion de circonstances exceptionnelles justifiant que ces dérogations soient mises en œuvre ne paraît pas, à ce jour, avoir été définie par les juridictions. Pour autant, il est raisonnable de considérer que « L’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, et sa propagation sur le territoire français », pour reprendre les termes employés par le Conseil d’Etat dans ses décisions rendues à propos des mesures dont il a été saisi prises en période d’état d’urgence sanitaire (7), sont susceptibles de constituer des circonstances exceptionnelles. Et que ces dernières perdurent dans les conditions actuelles, l’état d’urgence sanitaire se poursuivant et le déconfinement imposant donc le respect de conditions particulières d’exercice des fonctions.

Il est conseillé toutefois, si la voie des dérogations est empruntée, qu’elle puisse être dûment justifiée non seulement par les circonstances exceptionnelles mais également par les nécessités du service (par exemple, réouverture des écoles avec un nombre d’agents disponibles insuffisant impliquant une augmentation du temps de travail de ces derniers).

En outre, ce sont également les horaires des agents qui peuvent être aménagés afin de prévoir des prises et des fins de fonctions décalées et davantage étalées dans le temps, qui pourront permettre d’éviter par exemple les heures d’affluence dans les transports en commun ou, surtout, de limiter ou d’encadrer le nombre de personnes présentes dans les locaux.

Qui placer en autorisation spéciale d’absence ?

Par ailleurs, ce sont les diverses positions des agents qui devront être gérées. Pour les agents en télétravail ou en présentiel, la question ne se pose pas : ils sont en position d’activité. Etant noté que l’agent pourra ne pas réintégrer son emploi : le maire dispose en effet de la faculté de l’affecter sur un autre poste si les besoins du service le justifient, notamment si un renfort s’impose. Les agents pourront donc être tenus de reprendre leurs fonctions même si leur service habituel demeure fermé.

Ceux devant garder leur enfant dont l’école n’a pas rouvert et dont la présence n’est pas nécessaire ni le télétravail possible, les agents vulnérables ou devant être isolés demeurent en autorisation spéciale d’absence et rémunérés par la collectivité dans des conditions à ce jour identiques à celles applicables durant le confinement. Les personnels malades seront placés en congé de maladie.

Gérer les agents qui refusent de reprendre leur poste

Une gestion particulière risque de s’imposer pour les agents dont la réintégration est prévue mais qui, sans motif légitime – le refus de mettre son enfant à l’école alors que celle-ci a rouvert n’étant pas un motif légitime – n’entend pas reprendre le service. Si la présence de l’agent n’est pas impérative, l’employeur pourra lui proposer de poser des congés annuels ou des RTT.

Toutefois, il est fort à parier que cette solution ne permette pas de couvrir toute la période concernée. Le Maire pourra alors décider, mais n’y sera nullement tenu, de placer l’agent en autorisation spéciale d’absence mais non rémunérée cette fois-ci. Etant noté qu’une contrainte à la reprise n’est pas exclue. Pour les agents dont la reprise s’impose, c’est vers la mise en demeure de reprendre ses fonctions au risque d’une radiation des cadres pour abandon de poste qu’il conviendra de se tourner, l’agent n’étant en outre pas rémunéré sur la période. On soulignera que le refus de l’agent constituera au surplus une méconnaissance de son devoir d’obéissance, susceptible de justifier une sanction disciplinaire.

Compte-tenu des modifications, parfois importantes, apportées aux conditions de travail des agents et afin de rassurer ces derniers, il apparaît opportun d’informer le CHSCT , compétent en la matière, des mesures prises à raison du Covid-19, voire de l’associer à leur élaboration et à leur mise en place. Le rôle de cette instance dans la reprise apparaît d’autant plus utile qu’il est un interlocuteur privilégié des agents sur le terrain, les outils prévus par le décret du 10 juin 1985, tels les registres de signalement, les analyses d’accidents et les visites de locaux, restant d’actualité.

