Erosion du littoral : la nécessité de ressouder le duo Etat-collectivité

Publié le 27/05/2020 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

seb hovaguimian- Fotolia

Le 18 mai, le think tank La Fabrique Écologique a publié une note de synthèse de ses travaux sur l’adaptation du littoral au changement climatique. Cette note dresse un bilan plus que mitigé sur la planification préventive actuelle et propose un nouveau partenariat de l'Etat avec les collectivités, réaffirmant son engagement sur la prévention des risques littoraux.