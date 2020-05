Protection de l’enfance : la contractualisation avec les départements relancée

Protection de l'enfance

Publié le 27/05/2020

Le secrétaire d’Etat à la Protection de l’enfance, Adrien Taquet, a transmis vendredi 22 mai une circulaire précisant les objectifs, le calendrier et les financements des conventions tripartites qui devront être signées d’ici le 15 octobre entre les Agences régionales de santé, les préfets et les 30 départements volontaires pour mettre en œuvre la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance, annoncée le 14 octobre 2019.

Après la suspension imposée par la crise sanitaire de toutes les réformes gouvernementales, le secrétaire d’Etat Adrien Taquet revient avec une circulaire précisant les modalités et les délais de contractualisation avec les 30 départements volontaires sélectionnés le 3 février dernier, pour la mise en œuvre de sa stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance.

Des objectifs détaillés

La circulaire précise les objectifs fondamentaux et facultatifs déclinés en fonction des quatre engagements de la stratégie : agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles, sécuriser les parcours des enfants protégés et éviter les ruptures, donner aux enfants les moyens d’agir pour garantir leurs droits, préparer leur avenir et leur vie d’adulte. Un engagement transverse concerne l’amélioration de la gouvernance et la formation des professionnels.

Parmi les objectifs fondamentaux de la prévention (annexe 2 de la circulaire), on retrouve l’élargissement des entretiens prénataux réalisés par la Protection maternelle et infantile (PMI) ou l’intensification des bilans de santé effectués en école maternelle. Concernant les enfants en danger, les contrats départementaux doivent prévoir le renforcement des moyens des Cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP) pour baisser le délai des évaluations à 3 mois maximum, mais aussi un plan de contrôle des établissements et services de la protection de l’enfance.

Des clarifications sur les financements

La circulaire précise également les financements apportés par l’Etat dans le cadre de la contractualisation. Les 80 millions d’euros prévus à partir de 2020 se ventilent ainsi :

50 millions d’euros sur le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » du budget de l’Etat,

15 M€ sur le Fond d’intervention régional (FIR)

15 M€ sur l’Objectif national des dépenses de l’assurance maladie (Ondam) médico-social.

Leur répartition sur les territoires est établie en fonction de critères sociodémographiques en lien avec la prévention en santé et la protection de l’enfance. Les montants respectifs seront communiqués aux départements par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) d’ici la fin du mois de juin. Ces financements doivent être doublés par les départements, qui réclament, pour certains, de sortir ces dépenses supplémentaires des contrats de Cahors.

Une stricte évaluation des actions

L’évaluation est au cœur de la contractualisation. La circulaire insiste là-dessus et propose des indicateurs et des cibles chiffrés, à fixer en amont de chaque action afin de pouvoir l’évaluer. L’évaluation annuelle se basera sur un rapport réalisé par le conseil départemental, partagé avec le préfet et l’ARS, et arrêté conjointement le 30 juin suivant la fin de l’exercice concerné. Elle servira de base à l’octroi de moyens pour l’exercice suivant. Enfin, la circulaire délivre un contrat type qui pourra servir de base à la contractualisation (annexe 5).

Une gouvernance partenariale

Outre le département, l’ARS et le préfet, la circulaire recommande d’associer à la mise en œuvre de la stratégie de prévention et de protection de l’enfance les commissaires à la lutte contre la pauvreté, nommés dans les régions. Le « plan pauvreté » préconisait notamment la fin des sorties sèches des jeunes majeurs pris en charge par l’Aide social à l’enfance. Le pilotage au niveau national sera assuré par la DGCS et le comité de suivi de la stratégie présidé par Adrien Taquet.