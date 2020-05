Décentralisation, expérimentations, numérique : quand les territoires tirent les leçons de la crise

Aménagement du territoire

La conférence « Repenser nos villes et territoires » de la Chaire Entrepreunariat, Territoire, Innovation de l’IAE Paris – Sorbonne, a été l’occasion le 26 mai de dresser à chaud un premier bilan de la crise à laquelle les collectivités ont été confrontées.

« Les jacobins sont morts et ils ne le savent pas encore », « une bureaucratie écrasante », un « Etat qui voit les choses de trop loin »… Les retours d’expérience de diverses collectivités ayant participé à la conférence « Repenser nos villes et territoires », organisée le 26 mai par la chaire ETI à l’occasion de son deuxième anniversaire, n’ont pas été tendres envers l’Etat.

Au-delà du constat récurrent d’un manque de décentralisation qui s’est révélé criant à l’occasion de cette crise, cet événement a également été l’occasion de revenir sur la manière dont les collectivités ont géré la crise et sur certains changements dans les politiques publiques qui semblent se dessiner.

Haro sur l’Etat bureaucrate

« Nous avons tous été confrontés à une bureaucratie écrasante, inquiétante, délirante, des doctrines qu’on voulait nous imposer et qui étaient contre-intuitives par rapport aux actions qu’il fallait mener… Je pense à la distribution de masques pour ceux qui continuaient à avoir une activité et un risque de contamination, au débat sur les tests dans les Ehpad, il a fallu se battre » (…) et ce sont « des enseignements, sur le rôle des territoires, des collectivités territoriales, de la décentralisation. L’Etat français n’est pas allé au bout de la décentralisation », a asséné Anne Hidalgo, maire (PS) de Paris, regrettant que l’on ne puisse toujours pas rouvrir les parcs et jardins en zone rouge. Denis Hameau, conseiller municipal à Dijon et en charge du projet On Dijon, a raillé : « Les jacobins sont morts et ne le savent pas encore », déplorant un « Etat central qui voit les choses de trop loin et créé de la norme qui nous empêche d’avancer ».

Jean Rottner (LR), médecin urgentiste et président de la région Grand Est, durement frappée par l’épidémie de Covid-19, a pour sa part évoqué une « responsabilité qu’ont les gouvernements locaux d’arriver à prendre notre destin en main » : « Il est impératif qu’on soit acteurs du changement et que tout ne vienne pas forcément de l’Etat », a-t-il estimé, évoquant des territoires « fournisseurs de solutions sur le terrain » en opposition à un centralisme technocratique.

D comme dialogue

« Tout ce qu’on disait dans nos séminaires sur la façon dont est organisée la décentralisation, les irritants, les points à améliorer, se sont révélés comme étant de vraies difficultés qui pouvaient poser un certain nombre de problèmes », a abondé Olivier Landel, délégué général de France Urbaine, qui a rappelé l’importance des 3D (décentralisation, déconcentration, différenciation) et qui y a ajouté un quatrième, D comme dialogue, avec tous les acteurs du territoire, entre les territoires et avec les autres niveaux d’organisation de la vie démocratique (Europe, Etat, régions, départements, communes) : « On ne peut pas concevoir la vie locale comme étant un système de poupées russes, il faut que ce soit collaboratif, avec du dialogue, ce qui pose question sur la formation, la nécessité de la coopération plus que de la compétition », a-t-il détaillé.

Expérimentations grandeur nature

Francky Trichet, adjoint à la maire de Nantes et conseiller métropolitain innovation et numérique, a souligné l’apparition d’une multitude d’initiatives lors de cette crise, qu’elles émanent de makers produisant des respirateurs artificiels, d’entreprises du textile pivotant pour réaliser des masques, ou qu’elles touchent à l’aide alimentaire d’urgence ou à l’urbanisme tactique. « Nous devons passer de l’expérimentation à l’essaimage, pour que cette expérimentation grandeur nature amplifiée par la crise s’ancre dans les usages ». « On est percutés dans toutes nos grandes collectivités par des initiatives parfois prises par de grands groupes internationaux, ou des startup, ou des associations, il faut accélérer sur ces questions », a abondé Olivier Landel, de France Urbaine.

Vers une démétropolisation ?

La question de la métropolisation a été abordée parmi les bouleversements possiblement engendrés par cette crise : « Une tendance à la démétropolisation existe, une certaine renaissance des villes moyennes les plus dynamiques », a assuré Jean Rottner, saluant l’émergence d’un « fait régional » à la faveur de la crise, véritable accélérateur après une fusion des Régions difficile, mais aussi la nécessité de « raccrocher des territoires qui ont le sentiment d’être oubliés ». « On a joué au maçon pendant six ans (…) et voilà que désormais les différentes briques et strates de la région font maison commune ».

François Rebsamen, maire (PS) de Dijon, a revendiqué une petite métropole « à taille humaine » (la métropole compte 260 000 habitants, la Ville 160 000) et un territoire capable « d’ici une dizaine d’années », de faire « la jonction entre le monde urbain à taille humaine et le monde rural ».

Télétravail et aménagement numérique

« Nous vivons un phénomène de métropolisation qui semblait inexorable, on va voir s’il se poursuivra (…) comment les élus municipaux vont penser le développement des villes en intégrant les leçons de cette crise », a réagi Olivier Wigniolle, directeur de l’opérateur immobilier Icade, qui anticipe comme tendance possible des bureaux moins fréquentés et une aspiration à des logements plus vastes. « Le télétravail va peut-être développer une offre de logements dans des villes situées à une heure des métropoles et où l’on n’aura besoin de se rendre que quelques fois par semaine. Peut-être les gens s’installeront-ils plus loin de leur lieu de travail car ils s’y rendront moins souvent ».

Une recomposition des territoires qui nécessite toutefois que le télétravail soit possible, et qui suppose donc d’avoir un accès Internet depuis le domicile, un chantier sur lequel l’Etat est attendu au tournant. « Je peux communiquer avec ma fille en haut de l’Himalaya, et pas dans mon département avec certains copains Châtillonnais. Si on n’a pas le numérique, les conditions ne seront pas réunies pour y aller, or la nature est une richesse à laquelle tout le monde aspire », a déclaré Denis Hameau. Le pari est encore loin d’être gagné : selon les données de l’Arcep compilées par la Gazette, on peut estimer qu’environ 36 millions de Français ne peuvent se brancher à la fibre, en extrapolant la part de foyers raccordés avec la population.

