Les CCAS face à une crise qui ne fait que commencer

Publié le 29/05/2020 • Par Mariette Kammerer • dans : France

Les centres communaux d’action sociale ont été en première ligne pendant le confinement. Avec des agents et des budgets soumis à une forte pression. Ils doivent maintenant adapter leurs politiques pour amortir la crise sociale.

Dès le début de la crise sanitaire, les CCAS ont dû se réorganiser au pas de course pour assurer une continuité de service. « Tout l’encadrement a été sur le pont, y compris le week-end. En quelques jours, il a fallu réorganiser les services, mettre en place le télétravail, gérer la pénurie de masques, être en lien permanent avec l’agence régionale de santé pour la gestion sanitaire de nos établissements et redéployer les personnels dans les équipements restés ouverts », rapporte Michel Cabrit, directeur du CCAS de Clermont-Ferrand (143 900 hab.). Des agents d’entretien ont livré des repas, des administratifs ont fait tourner la blanchisserie et des agents de la petite enfance sont allés en Ehpad : « Il a fallu établir des fiches de poste, former sur le tas, donner des ...

