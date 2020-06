Accueil

Une cité-dortoir métamorphosée par un écoquartier 2.0 en cœur de ville

Publié le 05/06/2020 • Par Nathalie Da Cruz • dans : France, Innovations et Territoires, Régions

Située entre Saint-Denis, le chef-lieu de La Réunion, et Le Port, La Possession a longtemps été une ville-dortoir, sans centralité, avec une friche agricole. La Possession connaît un boom démographique et gagne 1 000 habitants chaque année. La mixité sociale est prise en compte dans chaque îlot d’habitations. L’écoquartier Cœur de ville est en développement depuis 2014. La ville s’appuie sur ses partenaires publics et privés pour en assurer la maîtrise foncière.

