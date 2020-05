Accueil

Déconfinement : restrictions d’accès aux plages pour protéger la biodiversité

Publié le 27/05/2020 • Par Stéphanie Stoll • dans : France

Alors que le confinement a conduit la flore et la faune à se réinstaller sur les rivages que ne fréquentaient plus les humains, le déconfinement met en danger les oiseaux marins qui y ont nidifié. L’Office français de la biodiversité alerte de la situation et les gestionnaires d’espaces naturels restreignent les accès à certains secteurs côtiers.

