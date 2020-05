Paiements agroenvironnementaux et climatiques : modification des sanctions

Biodiversité

Publié le 27/05/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 26 mai modifie les mesures de répétition de l’indu et sanctions prévues en cas d’anomalies constatées par rapport aux engagements pris (à partir de la campagne 2015) pour les paiements agroenvironnementaux et climatiques, les aides en faveur de l’agriculture biologique, les paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau, afin que ces mesures soient proportionnées à ces anomalies.

Il précise en outre qu’il n’est imposé aucune sanction lorsque le non-respect constaté résulte d’une erreur de l’autorité compétente que la personne concernée par la sanction administrative n’aurait pas pu raisonnablement détecter.