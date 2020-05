Le socialisme municipal sauve les meubles

Municipales 2020

Publié le 26/05/2020 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

A la veille du second tour, le PS est en passe de préserver la plupart de ses bastions. Y compris, là, où EELV contestait son hégémonie à gauche. Mais pour la Fondation Jean Jaurès, cette hirondelle ne fait pas encore le printemps.

Ecarté du pouvoir national en 2017, quasi-inexistant depuis, le PS joue sa survie lors des municipales. Comme le relèvent l’ancien député du parti, Emeric Bréhier et le DG opérationnel de la formation à la rose Sébastien Roy dans une note pour la Fondation Jean Jaurès, il peut un peu respirer à la veille du second tour programmé le 28 juin.

Comme la SFIO de Guy Mollet dans les années 1960, le PS d’Olivier Faure est en mesure de garder ses bases locales. Désormais incarné par des femmes, le socialisme à visage urbain fait de la résistance à Paris, Lille, Nantes et Rennes où les sortantes Anne Hidalgo, Martine Aubry, Johanna Rolland et Nathalie Appéré sont en ballottage favorable. Le patron de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains François Rebsamen (en photo) à Dijon ...

