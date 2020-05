Recentrer la DETR vers les territoires les plus ruraux ?

Investissement

Publié le 27/05/2020 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, Décryptages finances, France

Céleste Clochard via Adobe Stock

Une mission d’information parlementaire décidée avant la crise sanitaire devait refondre les critères d’octroi de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Une façon de remettre cette dotation au centre du village, qui passe aussi par une redéfinition de la notion de ruralité. Mais la pandémie a tout suspendue.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Une mission parlementaire d’information créée avant l’épidémie de coronavirus devait remettre en juillet prochain un rapport sur la refonte des critères d’attribution de la DETR. A cause de la crise sanitaire, les travaux sont suspendus mais le sujet est toujours d’actualité. « On veut déterminer presque dix ans après son instauration (1), si elle atteint ses objectifs », précise Jean-René Cazeneuve, député du Gers et président de la mission.

2 000, 3 500 ou 5 000 habitants ?

Attention, précise le député, « l’enveloppe (1 Md€) restera, mais avec les députés co-rapporteurs (2) et Christine Pirès-Beaune (PS, Puy-de-Dôme)), il nous semble qu’il faudrait plus cibler les communes rurales ». Après un état des lieux, une évaluation de la pertinence de la répartition actuelle des ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite