Réutiliser les eaux usées sera bientôt plus facile

Attendu depuis des mois, le nouveau règlement européen pour réutiliser les eaux usées traitées vient d'être adopté. Permettra-t-il d'étendre cette pratique en France, pays très en retard ? Usages, qualités à respecter, modalités de mise en œuvre, suivi et information du public… Décryptage.

Réutiliser plus largement les eaux usées traitées pour limiter les prélèvements de masses d’eaux de surface et souterraines, favoriser les économies d’eau par de multiples usages des eaux urbaines résiduaires tout en garantissant un niveau élevé de protection de l’environnement : c’est un enjeu et une demande ancienne des collectivités dans un contexte de changement climatique et de pressions croissantes qui s’exercent sur les ressources en eau.

Très peu répandue en France (0,6%, contre 9% en Italie, 13% en Espagne et 80% en Israël), cette pratique pourrait s’étendre avec l’adoption récente d’un règlement européen par le Parlement européen, deux ans après la proposition initiale de la Commission et après un compromis trouvé fin 2019. Rappelons que le Cerema a réalisé une étude en 2019 montrant les freins mais aussi les potentiels de cette filière (voir décryptage du 11/3/2020 : Réutilisation des Eaux Usées Traitées : un développement prometteur qui se fait attendre).

Une obligation toute relative

L’objectif de ce règlement est d’harmoniser les règles en Europe afin de quadrupler la réutilisation des eaux usées d’ici à 2025, pour atteindre 6,6 milliards de mètres cubes. Premier « bémol » : son application reste toutefois conditionnée à un certain « bon vouloir » des Etats membres, qui ont la possibilité de s’y soustraire (article 2) même si ce refus doit être justifié : conditions géographiques et climatiques dans le district hydrographique ou des parties de celui-ci, pression sur les autres ressources, sur les masses d’eau où se rejettent les eaux usées, sur les coûts… Cette « dérogation » devra toutefois être réexaminée en cas de changement de la stratégie nationale d’adaptation au changement climatique et au moins tous les six ans. Si ce règlement précise les conditions de réutilisation en irrigation agricole, il indique aussi que les Etats membres peuvent élargir cette réutilisation à d’autres usages : industriels, environnementaux, services collectifs (les espaces verts ou le nettoyage des voiries)…

Des classes aux critères différents

Ce règlement s’accompagne d’une liste de critères de qualité à respecter – pas tous similaires au droit français actuel. Ainsi, on retrouve 4 classes (A, B, C, et D) qui sont tout d’abord définies en fonction du type de cultures et du type d’irrigation. Le règlement européen stipule que l’eau usée épurée de catégorie C utilisée en cultures vivrières consommées crues ou non vivrières pour l’alimentation animale (lait et viande) est celle distribuée par goutte à goutte ou par une méthode qui évite le contact direct avec la partie comestible de la culture. Pour les autres classes, tous les types d’irrigation sont autorisés (y compris l’aspersion). Cette définition des usages pour ces classes est plus précise en droit français ; de plus, celui-ci introduit des contraintes inexistantes en droit européen : la distance à respecter entre les parcelles irriguées par des eaux usées traitées et les activités à protéger, les contraintes de terrain (couvert végétal ou non, milieu karstique ou pente de plus de 3 %…).

En complément de ces usages, différents paramètres doivent être mesurés et respectés pour chaque catégorie. Certains sont communs au droit national : les bactéries E. Coli, les matières en suspension ou la demande biochimique en oxygène pendant cinq jours (DBO5). D’autres concernent la turbidité, les légionnelles et les nématodes intestinaux (œufs d’helminthe). En revanche, ce règlement ne demande pas le suivi de micropolluants, des microplastiques ou de concentrations en métaux. Toutefois, il indique que des exigences supplémentaires peuvent être demandées « lorsque cela s’avère nécessaire et approprié pour garantir une protection adéquate de l’environnement et de la santé humaine et animale ». De plus, il faut souligner que l’hygiénisation devra être plus importante que les actuelles exigences nationales. Ainsi, la catégorie A d’eau usée traitée française, correspond à un niveau C dans le règlement européen.

Un permis pour la production et l’utilisation

Autre volet du règlement (article 6) : le permis (ou autorisation) pour la réutilisation octroyé par les autorités compétentes des États membres. Il concerne à la fois la production et la fourniture d’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole. Le préalable est qu’un plan de gestion des risques liés à la réutilisation soit effectué par les exploitants. Ils devront décrire l’ensemble du système de réutilisation de l’eau, de l’entrée des eaux usées dans la station d’épuration jusqu’à l’utilisation, et identifier les dangers potentiels ainsi que les populations ou environnement à risque d’exposition. Ils prendront en compte également les conditions de stockage et d’irrigation.

Ces informations devront donc figurer sur le permis pour les eaux recyclées. Ce document comportera également les classes de qualité de l’eau, le lieu d’utilisation, les installations de réutilisation, le volume annuel estimé. Le permis doit être « réexaminé régulièrement et actualisé si nécessaire » lors d’un changement de la capacité ou l’ajout d’un équipement, mais également une évolution des conditions climatiques ou autres qui affectent « de manière significative l’état écologique des masses d’eau de surface ».

Une information du public obligatoire et encadrée

Enfin, afin de renforcer la confiance à l’égard de la réutilisation de l’eau, les États membres devront rendre accessibles au public différentes « informations claires, complètes et à jour » (article 10), dont la quantité et la qualité de l’eau réutilisée, le pourcentage représenté par rapport à la quantité totale d’eaux usées urbaines traitées (si ces données sont disponibles), les autorisations accordées et les résultats des contrôles de conformité. Ces informations devront être mises à jour tous les deux ans.

Ce règlement sera prochainement publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication. Il sera applicable trois ans après la date d’entrée en vigueur. Rappelons que lors des Assises de l’eau début 2020, le ministère de la Transition écologique a fixé un objectif, non contraignant, de triplement de la réutilisation des eaux en 2025. De son côté, la Fédération des entreprises de l’eau (FP2E) vise 10% d’eaux grises réutilisées en 2030.