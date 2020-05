Evaluation du coût de la crise sanitaire : les méthodes utilisées sur le terrain

[DOSSIER ET APRÈS] FINANCES LOCALES (4/4)

Publié le 26/05/2020 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Dossiers finances, France

Entre dépenses immédiates ou indirectes identifiées mais pas toujours chiffrées, maigres économies repérées et lourdes pertes de recettes fiscales et tarifaires... évaluer le coût de la crise sanitaire se révèle un exercice pointilleux.

Coconstruire une démarche, une méthode pour mieux cerner l’ensemble des coûts liés à la crise sanitaire, c’est l’objet de l’initiative lancée en avril sur la e-communauté du CNFPT dédiée au contrôle et conseil en gestion. « Nous avons proposé une première grille d’évaluation à partir des remontées faite par des experts de collectivités, et les personnes qui le souhaitent peuvent se réapproprier cette grille. Une deuxième enquête plus poussée devrait d’ici quelques temps affiner cette première ébauche », décrit Mireille Nieborak-Muller, conseillère technique auprès du directeur général des services de la ville d’Avignon (92 000 hab.) et co-animatrice de la e-communauté.

Mise à jour hebdomadaire

La tâche s’avère en effet d’envergure pour les collectivités, tant les éléments à prendre en compte sont nombreux. La direction financière mutualisée de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg (33 communes, 491 400 hab.) s’est lancée dans l’exercice dès la deuxième semaine du confinement. « Nous avons sollicité les directeurs et responsables financiers de chaque direction pour identifier les dépenses liées à la crise et nous leur demandons toutes les semaines une mise à jour de ce fichier », détaille Katell Parent, directrice des finances et de la programmation de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg.

Maigres économies

Le chef de service du budget a même pris attache avec chacun des référents financiers des directions pour balayer l’impact en matière de dépenses supplémentaires et diminution des recettes sur chaque ligne budgétaire. « Il devrait y avoir également quelques économies, les services devant nous rendre des crédits sur certains comptes », poursuit Katell Parent.

Maintenance des équipements, baisse de consommation des fluides, annulation des repas de cantines scolaires… la liste est maigre et les sommes dégagées davantage encore. D’autant que certains frais – maintenance ou nettoyage – sont forfaitaires, et donc sans lien avec la « consommation » réelle. « Nous avons noté quelques économies de carburants, de fluides ou des dépenses non engagées en raison de l’annulation d’événements sportifs ou culturels, mais cela ne représente pas plus de 500 000 euros… alors que le seul plan de soutien à l’économie locale s’élève à 3 millions d’euros », constate Magali Palermo, directrice Pôle services Fonctionnels Grand Narbonne.

Surcoûts et pertes de recettes

Les dépenses les plus identifiables relèvent des commandes de protections (gel hydro-alcoolique, masques dans un premier temps pour les agents de terrain, puis parfois pour équiper le grand public…) – 494 400 euros à Sartrouville (Yvelines, 52 500 hab.) pour les seuls masques, l’aménagement des marchés rouverts – 80 000 euros à Strasbourg, les primes accordées aux personnels – 1,25 million à la mi-mai à l’Eurométropole de Strasbourg. Les plus fortes dépenses sont celles à l’adresse des entreprises locales pour relancer l’économie – 15,2 millions par exemple pour la métropole de Bordeaux.

Mais ce sont les recettes non perçues qui vont le plus peser dans les budgets. « 500 000 euros pour les deux mois de confinement, 3 millions de pertes de DMTO, 2,5 à 3 millions d’euros de recettes de stationnement estimées selon la durée de fermeture du château… soit 8 millions de pertes, sur un budget de 130 millions et 120 millions réalisés en 2019 », égraine le maire de Versailles (85 800 hab.) François de Mazières.

L’évaluation des pertes fiscales – dont une grande partie se fera sentir en 2021 – s’avère dans l’immédiat difficilement quantifiable. « La réflexion autour du produit fiscal est d’autant plus compliquée que nous n’avons pas accès à tous les fichiers fiscaux pour procéder à des estimations fiables. Dans ce contexte, l’idée avancée par France Urbaine bien avant la crise d’une agence fiscale prend tout son sens », avance Karine Bonneau, adjointe au directeur général en charge des finances à la ville et à la métropole de Bordeaux (28 communes, 792 000 hab.).

Comptabilité analytique

Cette spécialiste et son équipe s’évertuent à tracer au plus fin les coûts liés à la crise sanitaire en opérant un découpage par politique publique et opération afin de rendre compte aux élus et aux citoyens. « Mais nous n’allons pas déterminer un coût complet dans une stricte démarche de comptabilité analytique. Ce serait une usine à gaz, qui plus est vouée à l’échec. Alors que la piste d’un budget annexe a été abandonnée par le gouvernement, l’idée de procéder à une extraction budgétaire – qui a l’intérêt de ne pas dénaturer les natures comptables – semble plus appropriée », commente-t-elle. « Il est d’ailleurs tout un apport qui ne pourra se retrouver dans la comptabilité analytique », ajoute de son côté Loïc Mahevas, Pdg du cabinet de conseil Espelia. « L’élan de solidarité qui partout a contribué au service public. Alors que les élus non rémunérés se sont évaporés dans les fusions d’intercommunalités, le rôle des acteurs bénévoles s’était perdu au fil des années », estime-t-il.