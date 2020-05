Commande publique : dispense d’avis de la commission d’appel d’offres

Crise sanitaire

Publié le 26/05/2020 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

En réponse à l’épidémie de Covid-19 et aux difficultés qu'elle peut entraîner quant à la réunion des commissions d'appel d'offres, le gouvernement a décidé de supprimer l’obligation de recueillir leur avis jusqu'au 23 juillet.

Avocat associé et avocat au sein du cabinet Seban & Associés

Philippe Guellier et Laurent Bonnard

Aux termes des articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les projets d’avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global de ces contrats supérieure à 5 % doivent respectivement faire l’objet d’un avis préalable de la commission de délégation des services publics mentionnée à l’article L. 1411-5 du même code et de la commission d’appel d’offres avant d’être conclus.

En réponse à l’épidémie de Covid-19 et aux difficultés que cette épidémie pouvait entraîner quant à la réunion de ces commissions et au respect des obligations précitées, le gouvernement a décidé de supprimer l’obligation de recueillir un tel avis pendant la durée de l’urgence sanitaire.

En effet, l’article 20 de ...

