Finances locales : c’était l’éclaircie avant la tempête

Après un mandat municipal compliqué marqué par la baisse des dotations et la réforme territoriale de la loi « NOTRe », la photo finish financière d’avant-crise est plutôt bien équilibrée et indique des efforts de gestion de la part des collectivités.

Alors que l’année 2019 est marquée par la confirmation et le renforcement de l’embellie financière des collectivités constatée depuis trois ans, la crise sanitaire du coronavirus risque d’ouvrir une nouvelle phase de fortes incertitudes concernant les ressources de la sphère locale. Les élus, et en particulier les maires, sont « plutôt de bons gestionnaires », estime ­Christophe ­Bouillon, le président de l’Association des petites villes de France (APVF) et député (PS) de la ­Seine-­Maritime. Le bilan financier du mandat écoulé ne peut effectivement pas lui donner tort, même s’il s’agit d’une vue très générale qui appelle toujours à beaucoup de prudence, tant les situations locales sont hétérogènes.

Selon les premières estimations de spécialistes, l’augmentation des dépenses des ...

