Les enseignants en éducation prioritaire s’ouvrent sur leur environnement

Politique de la ville

Publié le 05/06/2020 • Par Françoise Sigot • dans : Actu experts prévention sécurité, Innovations et Territoires, Régions

Dans le territoire de la métropole de Lyon (Rhône), un dispositif accompagne les équipes éducatives dans la découverte du quotidien de leurs élèves.

Chiffres-clés Compétence : la métropole de Lyon dispose de la compétence de gestion des collèges sur son territoire.

la métropole de Lyon dispose de la compétence de gestion des collèges sur son territoire. Contact : Christine Cecchini, directrice adjointe chargée de la politique de la ville, ccechini@grandlyon.com

[Métropole de Lyon 59 communes • 1,4 million d’hab.] Dans le territoire de la métropole de Lyon, 50 % des enseignants en réseau d’éducation prioritaire sont en poste depuis moins de deux ans, contre 37 % hors REP . Pour la métropole comme pour l’Education nationale, cette rotation importante est un frein à la mise en place de projets éducatifs pérennes et, in fine, à la réussite des enfants et des adolescents de ces quartiers. « Nous pensons qu’une meilleure connaissance du quartier où ils exercent et surtout de ses potentiels est de nature à inciter les enseignants à lancer plus de projets exploitant les ressources locales et à rester en poste dans les établissements de ces quartiers », explique Christine Cecchini, directrice adjointe chargée de la politique de la ville et responsable de service.

Dans le cadre du contrat de ville métropolitain, les deux partenaires ont initié à la rentrée 2018 un dispositif qui prend la forme d’une journée d’accueil pour les professeurs des écoles primaires et des collèges arrivant dans un établissement en REP . Objectif ? D’abord mieux se connaître entre enseignants du premier du second degré et surtout découvrir le quartier et le quotidien de leurs habitants.

Journée de découverte