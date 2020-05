Covid-19 : dérogation pour l’admission aux formations de diplômes de travail social.

Social

Publié le 26/05/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Un décret du 25 mai prévoit, au titre de la rentrée de 2020, des modalités dérogatoires d’admission pour les formations concernant les diplômes de travail social. Sont concernés : les diplômes d’assistant de service social, d’éducateur de jeunes enfants, d’éducateur spécialisé, d’éducateur technique spécialisé et de conseiller en économie sociale familiale.

Il est complété par un arrêté du même jour, qui concerne d’autres diplômes : certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale, diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale, etc.

Pour tous ces diplômes, les modalités d’admission dans les formations de ces diplômes peuvent, pour la rentrée 2020, être fondées sur le seul examen du dossier de candidature.