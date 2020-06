Loi Économie circulaire (1) : plastiques, lutte contre le gaspillage et biodéchets

Changer notre mode de développement et de consommation, c’est l’objet de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire parue le 11 février 2020. De nombreuses dispositions concernent les collectivités. Cette première fiche présente les objectifs stratégiques (en particulier un volet important pour diminuer les plastiques), la lutte contre le gaspillage (alimentaire, réparabilité ou reprise des produits usagés), et la collecte séparée des biodéchets.

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire entend répondre à une ambition forte : transformer en profondeur notre système actuel « acheter, jeter ». Cette publication est intervenue après de nombreux débats, amendements du Gouvernement et des parlementaires. Il a fallu que les sénateurs et les députés réunis le 8 janvier 2020 en commission mixte paritaire (CMP) trouvent un accord, notamment un compromis sur la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique qui a été un point important de divergence entre le Gouvernement et les collectivités.

Objectifs stratégiques ...